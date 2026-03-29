손유민부터 한성정까지… 철저하게 대비책 준비한 박철우 대행

박철우 우리카드 감독대행. 사진=KOVO 제공

벼랑 끝 승부, 박철우 우리카드 감독대행이 다양한 대비책으로 반등에 나선다.

우리카드와 현대캐피탈은 29일 서울 장충체육관에서 진에어 2025~2026 V리그 포스트시즌 플레이오프(PO·3전 2선승제) 2차전을 치른다. 지난 1차전을 먼저 내준 우리카드는 2차전에 지면 바로 탈락한다. 오로지 승리만이 필요하다.

다양한 카드를 준비했다. 먼저 신인 손유민이 대기한다. 올 시즌을 앞두고 우리카드에 지명된 신인이다. 지명 당시 미들블로커였으나 아포짓으로 나선다.

경기 전 만난 박 대행은 “손유민이 아포짓으로 출전한다. 훈련 때 서브 공격이 좋다. 아포짓을 시켜보니 좋은 높이의 서브를 보여줬다. 아라우조의 상황이 좋지 않으면 투입할 예정”이라고 했다. 1차전에서 9득점으로 부진했던 김지한의 자리도 바꾼다. 김지한을 전위로 보내고 알리는 후위에서 출발한다.

박 대행은 “좌우 공격과 파이프(시간차 백어택)를 살리는 플레이를 구상했다”며 “김지한의 상황이 좋지 않으면 한성정을 기용하겠다”고 힘줘 말했다.

우리카드는 지난 26일 준PO를 시작으로 ‘하루 휴식, 하루 경기’를 이어가고 있다. 체력에 부침이 있을 수 있다. 하지만 박 대행은 “잘 쉬었다 오전에 선수단 몸 체크를 했는데 전반적으로 다 괜찮았다”고 말했다.

1차전을 마친 뒤에는 선수단에게 “‘우리가 질 것으로 예상했고 준PO를 하고 올라왔기 때문에 회복 시간이 적었다. 체력 부담이 있었지만 잘 싸웠다’고 얘기했다”고 전했다. 하지만 더 이상 물러날 수 없다. 박 대행은 “2차전은 (현대캐피탈과) 같은 상황이다. 똑같은 상황에서 경기를 한다”고 했다.

필립 블랑 현대캐피탈 감독. 사진=KOVO 제공

우리카드에 맞서는 현대캐피탈 필립 블랑 감독은 우리카드의 알리를 경계했다. 알리는 파워풀한 서브를 앞세워 좋은 경기력을 보여주고 있다.

블랑 감독은 “알리는 시즌 후반에 리그에서 가장 좋은 서브를 보여주고 있다. 아시아쿼터 레벨에서는 이란 선수들이 강한 모습을 보여준다”며 “최대한 서브 에이스를 내주지 않겠다. 하이볼 상황이 나오면 세터에게 에이스를 먹지 않도록 하고 하이볼 상황이 나오면 세터에게 정확한 볼을 요구해 다양한 공격 옵션을 사용할 수 있도록 하겠다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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