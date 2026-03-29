한국마사회-과천시가족센터, 지역 공동체 활성화 위한 MOU

유병욱 한국마사회 홍보실장(왼쪽)과 창기정 과천시가족센터 센터장이 지난 27일 경기도 과천시가족센터 누리마루에서 ‘지역 공동체 활성화를 위한 MOU를 체결하고 사진촬영을 하고 있다. 한국마사회 제공

한국마사회와 과천시가족센터가 지역사회 발전과 건강한 가족 문화 조성을 위해 손잡았다.

양 기관은 지난 27일 경기도 과천시가족센터 누리마루에서 ‘지역 공동체 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 협약식에는 한국마사회 유병욱 홍보실장직무대행과 과천시가족센터 창기정 센터장 등 양 기관의 주요 인사 10여명이 참석해 지역사회 복지 증진을 위한 구체적인 협력방안을 논의했다.

이번 협약은 과천시민들의 가족 복지를 증진하고, 말산업을 활용한 차별화된 여가문화를 제공하기 위해 추진되었다. 양 기관은 협약을 통해 ▲과천 지역주민 대상 경마공원 견학 프로그램 지원 ▲취약계층 및 다문화가족을 위한 말산업 특화 체험 프로그램 운영 ▲가족 화합을 위한 지역 사회공헌 활동 및 교육 프로그램 지원 등 다양한 분야에서 긴밀히 협력하기로 했다.

한국마사회 관계자는 “이번 협약을 통해 과천 지역 공동체가 더욱 화합하고 건강해지는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 공기업으로서 지역사회 취약계층을 보듬고 시민들에게 즐거운 여가 환경을 제공하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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