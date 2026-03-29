‘트로트계의 프린스’ 김수찬·김중연·민수현의 ‘3인 3색 트롯 콘서트’ 5월 잠실 개최

글로벌 팬덤 플랫폼 마이원픽(my1pick)이 제작하는 ‘3인 3색 트롯 콘서트’가 가정의 달을 맞아 오는 5월 9일과 10일 양일간 잠실 실내체육관에서 개최된다.

◆각각의 매력이 매혹적인 트롯 스타 3인

김수찬은 밝고 유쾌한 에너지와 퍼포먼스형 트롯 무대로 공연의 분위기를 이끄는 가수로 재치 있는 입담과 무대 매너로 관객과의 호흡이 뛰어난 것이 특징이다. 김중연은 안정적인 가창력과 탄탄한 라이브 실력으로 음악적인 완성도를 높이는 보컬형 트롯 가수로 평가받으면서 다양한 장르를 소화할 수 있는 가창력이 강점이다. 민수현은 감성적인 보컬과 섬세한 표현력이 강점으로 정통 트롯 감성을 중심으로 한 몰입도 높은 무대를 통해 관객들에게 깊은 감동을 선사할 예정이다.

밝은 퍼포먼스형 무대, 감성 보컬 무대, 정통 라이브 무대가 결합된 이번 공연에는 공연 타이틀인 ‘3인 3색’처럼 서로 다른 스타일의 음악이 함께 어울리는 합동 콜라보 무대도 준비된다.

◆VIP 관객 위한 특별 팬 서비스

이번 콘서트에서는 VIP 티켓 관객을 위한 특별 이벤트도 진행되며 사운드체크 관람, 하이터치 이벤트, 단체 사진 촬영 등 아티스트와 가까이에서 소통할 수 있는 팬 서비스 혜택이 제공된다.

공연 관계자는 “단순히 공연을 관람하는 콘서트가 아니라, 아티스트와 팬이 함께 만들어가는 공연으로 기획했다”며 “VIP 관객을 위한 다양한 이벤트도 준비 중”이라고 밝혔다.

◆현재 마이원픽 단독 판매…향후 티켓 판매 채널 확대 예정

티켓은 현재 글로벌 팬덤 플랫폼 마이원픽을 통해 단독 판매되고 있으며, 향후 다른 티켓 예매 사이트로 판매 채널을 확대할 계획이다. 티켓 판매 채널이 확대되면 더 많은 관객들이 공연을 예매할 수 있을 것으로 예상된다. 또 휠체어석도 마련되며 휠체어석 예매도 가능하다.

◆팬덤 플랫폼의 새로운 공연 사업 모델

이번 공연은 마이원픽이 공연 제작과 티켓 판매를 직접 진행하는 첫 프로젝트라는 점에서도 의미가 있다. 팬덤 플랫폼이 단순한 투표와 콘텐츠 서비스에서 벗어나 공연 제작과 오프라인 이벤트 사업까지 영역을 확대하는 새로운 사업 모델이라는 평가다.

마이원픽 플랫폼을 만든 두허브의 이종은대표는 “플랫폼과 공연 제작, 티켓 판매를 결합한 새로운 형태의 공연 비즈니스를 만들어 나갈 계획”이라며 “앞으로도 다양한 공연과 이벤트를 선보일 예정”이라고 밝혔다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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