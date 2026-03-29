유주, 한 줌 허리 실화? 오프숄더로 드러낸 직각 어깨 ‘시선 강탈’ [스타★샷]

유주가 가녀린 몸매가 돋보이는 사진을 올렸다. 출처=유주 인스타그램 계정

그룹 여자친구 출신 유주가 슬림한 몸매를 인증했다.

지난 28일 유주는 자신의 인스타그램 계정에 청바지 이모지와 함께 여러 장의 사진을 게시했다.

사진 속 유주는 오프숄더 디테일이 들어간 흰색 긴소매 티셔츠를 착용했다. 가슴 부분의 볼드한 그래픽 타이포그래피와 빈티지한 워싱감이 느껴지는 소재로 힙한 느낌을 줬다. 슬림한 핏은 몸매 라인을 강조하고 세련된 느낌을 더했다. 다크한 워싱 데님 팬츠를 매칭해 분위기를 자연스럽게 유지하면서 깔끔하고 스타일리시한 이미지를 남겼다.

화려한 액세서리 대신 심플한 목걸이와 귀걸이로 포인트를 줘 시선이 전체적 스타일과 외모에 집중된다. 특히 체크 패턴 폰 케이스가 소소한 포인트가 됐다. 풀 뱅 앞머리는 얼굴이 작아 보이면서도 신비로운 분위기를 연출한다.

누리꾼들은 “공주님 사랑해요”, “너무 예쁘다”, “청바지 너무 잘 어울린다”, “super cool”과 같은 댓글로 열광적인 반응을 보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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