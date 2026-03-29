개그맨 윤택 부친상…“슬픔 속 빈소 지켜”

개그맨 윤택(본명 임윤택)의 부친 임종각 장로가 29일 별세했다.

소속사 디씨엘이엔티는 29일 "윤택 씨의 부친 임종각 님께서 금일 오전 지병으로 투병하시던 중 향년 83세로 별세하셨다"며 "윤택 씨는 현재 큰 슬픔 속에서 가족들과 함께 빈소를 지키고 있다"고 밝혔다.

고인의 빈소는 서울 신촌세브란스병원 장례식장 17호실에 마련됐다. 아들 임성택, 임민택, 윤택(본명 임윤택)씨와 자부 소정화, 김영조 씨 등이 상주로 이름을 올렸다. 발인은 오는 3월 31일 오전 7시20분에 엄수된다. 장지는 충남 당진이다.

윤택은 지난 25일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 아버님의 위독한 건강 상태를 언급하며 뜨거운 눈물을 쏟아 시청자들의 가슴을 뭉클하게 한 바 있다. 소속사는 ”고인이 가족들과 함께 고인의 마지막 가는 길을 정중히 배웅할 수 있도록 배려를 부탁드린다"며 "예정된 스케줄은 관계자들의 양해를 구하고 조정 중”이라고 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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