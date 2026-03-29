[황현희의 눈] 기록보다 기억…다시 열린 프로야구의 봄

프로야구의 개막은 늘 반갑지만, 어떤 해의 개막은 유난히 더 설렌다. 올해가 그렇다. 겨우내 기다렸던 팬들에게 개막전은 단순한 첫 경기가 아니다. 봄이 왔다는 신호이자, 다시 일상 속에 기대할 것이 생겼다는 뜻이다. 두꺼운 외투를 벗고 야구장으로 향하는 발걸음, 오랜만에 듣는 응원가, 경기 시작 전 그 특유의 공기까지. 야구는 늘 기록과 순위로 말하지만, 팬들이 먼저 기억하는 것은 사실 이런 감정들이다. 그래서 프로야구 개막은 스포츠 일정표의 한 줄이 아니라, 한국의 봄을 여는 하나의 풍경처럼 느껴진다.

지난해 프로야구는 말 그대로 뜨거웠다. 야구장은 다시 사람들로 가득 찼고, 야구는 어느새 보는 스포츠를 넘어 함께 즐기는 문화가 됐다. 가족이 함께 찾고, 친구끼리 웃고 떠들고, 연인들이 주말 약속처럼 찾는 공간이 됐다. 한때 야구는 좋아하는 사람만 보는 경기라는 인식도 있었지만, 이제는 다르다. 야구장은 하나의 축제가 됐고, 프로야구는 봄부터 가을까지 가장 길고도 선명하게 이어지는 대중적 콘텐츠가 됐다. 그런 흐름 속에서 맞는 올해 개막은 단순한 시즌 시작이 아니라, 이 열기가 계속 이어질 수 있느냐를 가늠하는 출발점이기도 하다.

흥행이라는 말은 숫자로 증명되기도 하지만, 결국 마음이 움직여야 완성된다. 팬들은 야구를 보러 가는 것이 아니라, 야구의 분위기를 만나러 간다. 응원봉을 흔들고, 좋아하는 선수의 등장곡을 듣고, 익숙한 유니폼을 다시 보는 그 순간에 사람들은 비로소 “아, 다시 시작됐구나”를 실감한다. 개막이 특별한 이유는 여기에 있다. 아직 순위표는 의미가 크지 않고, 누구도 우승을 말하기에는 이르지만, 모두가 희망을 품을 수 있다. 지난해 아쉬웠던 팀의 팬은 반등을 기대하고, 가을야구 문턱에서 멈췄던 팀의 팬은 올해는 다를 것이라 믿는다. 강팀 팬은 자신감을 갖고, 약팀 팬조차 기적을 상상한다. 개막은 그래서 공평하다. 모든 팀에게 새 출발을 허락하고, 모든 팬에게 다시 꿈꿀 권리를 준다.

올해는 그 기대감이 더 크다. 국제무대에서 모처럼 한국 야구가 다시 희망을 보여줬기 때문이다. WBC 8강 진출은 단순한 성적 이상의 의미를 남겼다. 오랫동안 대표팀 성적에 답답함을 느꼈던 팬들에게 “그래도 한국야구가 아직 살아 있구나” 하는 감정을 되돌려줬다. 그것은 거창한 분석보다 강한 힘을 가진다. 야구팬은 원래 쉽게 실망하면서도, 또 쉽게 마음을 준다. 실망한 만큼 더 크게 기뻐하고, 냉소하다가도 어느 순간 다시 응원하게 된다. WBC의 기억은 바로 그런 팬심을 다시 흔들어 놓았다. 대표팀 경기를 보며 밤늦게까지 마음 졸였던 그 감정이 자연스럽게 리그 개막의 기대감으로 이어지는 것이다. 나라 이름이 새겨진 유니폼을 보며 뜨거워졌던 마음이, 다시 각자 응원하는 팀의 유니폼으로 옮겨 붙는 순간이다.

물론 흥행이 계속되려면 단지 분위기만으로는 부족하다. 리그도 변해야 하고, 관람의 경험도 좋아져야 한다. 다행히 프로야구는 이런 흐름을 외면하지 않고 있다. 경기 운영은 조금 더 속도감 있게 손질되고 있고, 팬들이 불편해했던 지점들도 조금씩 보완되고 있다. 하지만 이런 변화도 결국 팬들이 체감할 때 의미가 있다. 중요한 것은 규정 그 자체가 아니라, 야구가 더 몰입감 있고 더 보기 편해졌다는 느낌이다. 팬들은 조항을 외우러 야구장에 가는 것이 아니다. 더 재미있고, 더 쫀쫀하고, 더 억울하지 않은 경기를 보고 싶어 한다. 야구가 팬을 붙잡는 힘은 복잡한 설명이 아니라, “예전보다 더 재미있네”라는 한마디에서 나온다.

프로야구 흥행의 진짜 힘은 사실 거창한 데 있지 않다. 아주 사소하고 익숙한 장면들이 사람을 붙든다. 퇴근길에 라디오로 중계를 듣는 시간, 저녁을 먹으며 자연스럽게 틀어놓는 경기, 휴대전화로 확인하는 하이라이트 영상, 응원팀이 이겼을 때 괜히 좋아지는 기분, 졌을 때 하루가 조금 씁쓸해지는 마음. 야구는 삶을 멈추게 하는 스포츠가 아니라, 삶의 틈새마다 스며드는 스포츠다. 그래서 더 오래 가고, 더 많은 사람을 붙잡는다. 축구처럼 단숨에 몰아치는 열광과는 또 다르다. 야구는 천천히, 그러나 꾸준히 사람을 자기 편으로 만든다. 봄부터 여름, 그리고 가을까지 긴 호흡으로 곁에 머문다. 어쩌면 한국 프로야구의 가장 큰 경쟁력은 바로 이 ‘생활 밀착형 설렘’인지도 모른다.

팬들이 야구를 사랑하는 이유는 늘 복합적이다. 어떤 사람은 선수 한 명 때문에 팀을 좋아하게 되고, 어떤 사람은 아버지를 따라 처음 간 야구장의 기억 때문에 평생 한 팀을 응원한다. 어떤 사람은 승부가 좋아서 보고, 어떤 사람은 응원 문화가 좋아서 본다. 누군가는 맥주와 치킨 때문에 가고, 누군가는 스트레스를 풀기 위해 간다. 중요한 것은 이유가 무엇이든 결국 야구가 사람을 모으고 있다는 사실이다. 그리고 지금의 프로야구는 그런 다양한 마음들을 담아낼 수 있을 만큼 충분히 커졌다. 이 점에서 올해 개막 흥행은 단지 첫 주의 반짝 관심으로 끝나지 않을 가능성이 크다. 야구 자체의 힘이 예전보다 훨씬 넓어졌기 때문이다.

결국 흥행은 성적표가 아니라 습관이 만든다. 사람들이 이번 주에도 야구를 보고, 다음 주에도 야구장을 찾고, 여름 휴가 계획 속에 원정 관람을 넣고, 가을이 오기 전부터 순위표를 들여다본다면 그 리그는 흥행하는 것이다. 지금의 프로야구는 바로 그 습관을 만들어가고 있다. 한때는 야구가 예전 같지 않다는 말도 많았지만, 지금은 오히려 반대다. 야구는 다시 가장 강력한 대중 스포츠의 자리를 단단히 다져가고 있다. 그리고 그 중심에는 선수도, 구단도, 제도도 있지만 결국 팬이 있다. 실망하면서도 떠나지 않고, 투덜거리면서도 다시 오고, 지쳤다고 말하면서도 개막하면 또 설레는 사람들. 프로야구의 흥행은 결국 이 질긴 팬심 위에서 자란다.

그래서 올해 개막 흥행이 이어질 수 있겠느냐는 질문에는 조심스럽지만 긍정적으로 답하고 싶다. 야구를 둘러싼 공기는 분명 다시 살아나고 있다. 국제대회가 불씨를 살렸고, 리그는 그 불씨를 이어받을 준비를 하고 있으며, 팬들은 이미 마음을 열고 있다. 무엇보다 중요한 것은 야구가 다시 사람들의 계절감 속으로 들어왔다는 점이다. 봄이 오면 벚꽃을 기다리듯, 봄이 오면 야구를 기다리는 사람들이 있다. 이보다 더 강한 흥행의 조건이 또 있을까. 프로야구는 기록의 스포츠이기 전에 기억의 스포츠다. 그리고 올해 개막은 그 기억을 다시 시작하게 만들기에 충분해 보인다.

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