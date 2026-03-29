“트롯바비 수식어, 놓치고 싶지 않아서”…'아는 형님' 홍지윤, 우승 뒷이야기 공개

초이랩(대표 최신규) 소속 가수 홍지윤이 '현역가왕3' 가왕의 위엄과 함께 예능감을 뽐냈다.

홍지윤은 지난 28일 방송된 JTBC '아는 형님'에 출연해 다채로운 매력을 선보였다.

이날 홍지윤은 전학 신청서를 내기 전 현숙 성대모사 무대로 포문을 열었다. 그는 현숙 특유의 엇박자까지 살리는 센스로 시작부터 웃음을 자아냈다.

홍지윤은 '미스트롯 2' 당시 최종 '선(善)'을 차지했던 과거를 언급하며 이번 '현역가왕3'에 다시 도전하게 된 계기를 밝혔다. 그는 "당시에는 준비 없이 대회에 나갔고 바로 현역 활동을 시작하다 보니 스스로 부족한 점이 많다고 느꼈다"라며 "이번에는 나를 더 다지는 시간이 필요하다고 생각해 열심히 공부했다"고 전했다.

이어 홍지윤은 "이번엔 내가 공부했던 걸 펼쳐보자 해서 나갔는데 좋은 결과가 있었다"라며 "나보다 스태프분들이 1등 가수랑 같이 한다고 너무 좋아하셔서 좋다"라고 덧붙였다.

우승의 기쁨 전 고충도 털어놨다. 무대에서 노래하기가 힘들었다고 운을 뗀 홍지윤은 "오디션으로 데뷔해서 갑자기 사랑을 받고 좋아해 주시는 분들이 많아졌는데 그에 반해 날 싫어하시는 분들도 많이 생겼다"라며 "지금은 '그래도 나를 사랑해 주시는 분들도 많구나' 생각하며 극복했다"고 고백했다.

또 홍지윤은 '트롯바비'라는 수식어에 대해 "팬분들이 '미스트롯 2' 때 분홍색 옷을 입은 모습을 보고 바비 인형 같다고 했다"라며 "예쁜 수식어다 보니까 놓치고 싶지 않아서 계속 밀고 있다. 그땐 20대였고 지금은 30대라서 위기를 조금 느끼고 있다"고 말해 웃음을 안겼다.

이후 홍지윤은 '몸으로 불러요' 게임을 펼치며 흥겨운 에너지를 전달했다. 마지막으로 주현미의 '내가 왜 웁니까'를 부른 홍지윤은 '현역가왕3' 우승자 다운 가창력을 선보여 감탄을 자아냈다.

한편 홍지윤은 서울을 시작으로 전국 주요 도시에서 펼쳐지는 '현역가왕3' 전국투어 콘서트로 팬들과 호흡할 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]