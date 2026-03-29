이솔로몬, 드라마 '닥터신' OST 가창 참여

싱어송라이터 이솔로몬이 '닥터신' OST 두 번째 주자로 나선다.

이솔로몬이 가창에 참여한 TV조선 토일드라마 '닥터신' OST Part.2 '그댄 내게 향기만 남기고'가 29일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

'그댄 내게 향기만 남기고'는 듣는 이들의 감성을 자극하는 발라드 곡으로, 극의 서정적이면서도 깊은 감정을 섬세하게 담아낸 노래다. 몰아치는 사운드가 이솔로몬의 호소력 짙은 음색, 섬세한 감정 표현과 만나 극의 몰입도를 한층 높인다.

특히 차분하게 시작해 점차 감정을 고조시키듯 하이라이트를 향해 달려가는 선율이 사랑과 이별, 후회와 그리움 속에서 흔들리는 인물들의 내면을 극적으로 표현하며 깊은 울림을 전할 예정이다.

'닥터신'은 신의 영역에 도전하는 천재 의사와, 하루아침에 뇌가 망가져 영혼을 잃어가는 한 여자의 이야기를 그린 메디컬 스릴러 드라마다. 이 작품은 '인어 아가씨’와 ‘오로라공주’ 등 시청률과 화제성을 동시에 기록한 인기 드라마를 여럿 탄생시키며 대중의 사랑을 받아온 임성한 작가가 집필했다는 점에서 뜨거운 관심을 받고 있다.

이솔로몬은 가수 겸 시인으로, 지난 2021년 방송된 TV CHOSUN '내일은 국민가수'에서 뛰어난 보컬 역량으로 TOP3에 오르며 이름을 알렸다. 오는 4월 4일과 5일 양일간 서울 이화여대 삼성홀에서 단독 콘서트 '만발하던 파란 봄'을 진행하고 팬들과 만남을 이어간다.

한편 이솔로몬이 가창에 참여한 '닥터신' OST Part.2 '그댄 내게 향기만 남기고'는 29일 오후 6시부터 각종 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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