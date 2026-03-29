승리로 문 열었다… “다음은 멋진 투구를!” 사우어의 다짐

사진=KT 위즈 제공

디펜딩 챔피언의 막강한 타선을 상대로 승리투수를 쟁취했다. 프로야구 KT의 1선발로 낙점된 우완 맷 사우어가 개막전에서 기분 좋은 출발을 알렸다.

사우어는 28일 잠실에서 열린 LG와의 2026 신한 SOL KBO리그 정규리그 원정경기에 선발 등판, 5이닝 5피안타(1피홈런) 5볼넷 1탈삼진 3실점(3자책점) 투구를 썼다. KT는 사우어의 역투와 타선의 화력 지원에 힘입어 지난해 통합우승을 차지했던 LG를 개막 첫날 11-7로 제압했다.

물론, 마운드서 압도적인 투구로 상대를 찍어누른 건 아니었다. 초반 제구가 휘청이며 투구 수가 늘어나는 등 볼넷도 수차례 내줬다.

그럼에도 무너지지 않았다. 사우어는 위기마다 구위로 버텨내며 최소 실점으로 막아냈고, 결국 승리를 챙겼다. 이강철 감독 역시 경기 후 “초반 흔들렸지만 자기 역할을 다했다”며 힘으로 이겨낸 투구를 긍정적으로 평가했다.

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이날은 특별한 응원도 있었다. 사우어의 아내가 잠실구장을 찾아 직접 경기를 지켜봤다. 낯선 무대에서의 첫 등판, 가족 앞에서 따낸 승리였다.

덕분이었을까. 구위는 분명했다. 다양한 구종과 힘 있는 직구를 앞세웠다. 이날 사우어는 88구를 던지며 직구(45개)를 중심으로 커터(19개), 커브(13개), 투심 패스트볼(6개), 포크(5개) 등을 섞었다. 최고 구속은 시속 153㎞까지 찍혔다. 1선발 카드로 낙점된 이유가 드러난 장면이었다.

사우어는 직전 시즌 미국 메이저리그(MLB) LA 다저스에서 뛰었던 선수다. 다저스 개막 로스터에 합류하는 등 10경기(선발 1경기)에 등판해 1세이브 평균자책점 6.37을 기록했다.

MLB 통산 24경기에서 2승1패 1세이브 평균자책점 6.85를 기록했으며, 마이너리그 성적은 통산 128경기(선발 98경기)에 나서 27승32패 평균자책점 4.62다.

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KBO 합류 첫해, 특히 시범경기 직후로 변화하는 분위기도 읽힌다. 이 감독은 “첫 경기 KIA전(15일 5이닝 5실점) 이후 정신을 바짝 차렸다. 스위퍼도 새로 배우고 있다”며 “KBO 타자들의 컨택 능력에 놀랐다고 하더라”고 전했다. 이어 “괜히 처음부터 잘 던졌으면 오히려 어려웠을 수도 있다”며 적응 과정에 의미를 부여했을 정도다.

선수 본인도 냉정하게 재차 자신을 돌아보는 중이다. 사우어는 LG전 승전고를 울린 뒤 “승리로 시작해 다행이지만 최고의 모습은 아니었다”며 “경기를 복기하면서 부족한 부분을 보완하겠다”고 밝혔다. 또 “상대 타선이 강해 초구부터 스트라이크 존을 공략하는 데 집중했다”고 돌아봤다.

이제 시선은 수원으로 향한다. 선발 순번과 일정을 고려하면 사우어의 다음 등판은 다음 달 3일 수원 KT 위즈파크서 열리는 삼성전이 유력하다. 홈구장 만원관중을 기대하면서 ‘호투’를 약속했다. 그는 “멋진 투구하는 것이 목표”라면서 “홈 개막전에서도 루틴을 유지하며 공격적으로 존을 공략하겠다”고 목소리를 높였다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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