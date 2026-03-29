코트디부아르에 무너진 스리백… 홍명보호, 수비 제대로 다듬어야 한다

사진=AP/뉴시스

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코트디부아르와의 평가전, 불안한 스리백이 패배의 가장 큰 원인이 됐다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 28일 영국 밀턴케인스의 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와의 평가전에서 0-4로 완패했다.

흔들린 수비가 결국 발목을 잡았다. 한국은 이날 경기에서 센터백 3명을 두는 스리백을 가동했다. 여기에 윙백 2명을 3선에 배치해 수비에 많은 비중을 뒀다. 스리백에는 김민재(바이에른 뮌헨)와 김태현(가시마 앤틀러스), 조유민(샤르자)을 내보냈다. 좌우 측면 수비수로는 설영우(즈베즈다)와 김문환(대전하나시티즌)을 내보냈다. 하지만 코트디부아르의 공격진을 막기에는 역부족이었다.

이날 실점에는 공통점이 있다. 페널티박스 내 수비 숫자가 충분했다. 다시 말해, 선수는 많았지만 실점을 막지 못했다는 것이다. 체격이 좋은 코트디부아르 선수들과의 몸싸움에서 밀렸다. 여기에 반 박자 빠른 패스와 침투에 적극적으로 대응하지 못했다. 이는 지난 10월 브라질전을 떠올리기에 충분하다. 전광석화로 밀고 들어오는 공격진 앞에서 한국 수비진은 완전히 무너진 바 있다.

전반 35분이 시작이었다. 코트디부아르 진영에서 긴 패스로 올라온 볼을 마셜 고도가 잡은 뒤 오른쪽 측면에서 쇄도했다. 조유민과의 다툼을 이겨낸 뒤 가운데 있던 에반 게상에게 연결됐다. 게상이 그대로 문전에서 오른발로 볼을 밀어 넣어 골문을 갈랐다. 고도가 조유민과의 다툼을 이겨낸 게 컸다.

전반 추가 시간에는 상대 역습에서 실점했다. 시몽 아딩그라가 왼쪽 측면을 돌파한 뒤 오른발 슈팅을 골문을 갈랐다. 당시 박스에는 한국 수비진이 4명이 있었다.

후반 18분에는 추가 실점을 했다. 실책성 플레이였다. 상대의 코너킥 상황에서 양현준이 머리로 공을 연결했으나 이 패스가 코트디부아르 선수 앞으로 가고 말았다. 게상의 슈팅은 조현우(울산 HD)가 한 차례 막아냈지만 고도의 슈팅이 골망을 흔들었다. 결국 후반 종료 직전 다시 한 번 추가골을 내주고 말았다.

해결책이 필요하다. 다만 스리백 플랜을 바꿀 수 없다. 홍 감독은 지난해 여름부터 스리백을 실험해왔다. 북중미 월드컵에서 맞설 강호들을 상대하기 위해서였다. 월드컵을 3개월도 남겨놓지 않은 지금 시점에서 전술을 바꾸는 간 위험이 따른다. 결국 지금 해야되는 건 스리백의 세밀함을 더하는 것이다. 다행히 이날 김민재는 경기 내내 안정된 모습을 보였다. 김민재의 양 파트너 자리를 잘 만들어주는 게 남은 과제로 떠올랐다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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