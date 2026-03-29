아쉬움 드러낸 손흥민 “패배는 아프지만 배울 건 배워야 한다”

손흥민이 28일 영국 밀턴케인스의 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와의 유럽 원정 첫 번째 평가전에서 패스할 곳을 찾고 있다. 사진=대한축구협회 제공

“월드컵에 가면 더 어려운 상대가 더욱 잘 준비해서 나옵니다. 오늘 경기에서 많이 배울 수 있는 부분이라고 생각합니다.”

한국 축구대표팀 주장 손흥민(LAFC)이 코트디부아르전 대패에 아쉬움을 드러냈다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 28일 영국 밀턴케인스의 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와의 유럽 원정 첫 번째 평가전에서 0-4로 졌다. 북중미 월드컵 조별리그에서 만나는 남아공전을 대비해 만난 코트디부아르는 체격과 기술에서 모두 한국을 앞섰다. 이날 벤치에서 출발한 손흥민은 후반 13분 교체 투입됐으나 공격포인트를 기록하지 못했다.

손흥민은 경기 뒤 “축구는 결국 분위기 싸움이다. 우리에게 찬스가 왔을 때 골을 연결시켰어야 했다”며 “실점 부분은 상대방이 잘한 플레이도 있다”고 돌아봤다. 그러면서 “이런 상황이 월드컵에서도 나올 수 있다. 다들 준비해서 나오기 때문에 더 잘 준비해야 한다”고 했다.

손흥민은 “오늘 저도 많이 느끼고 선수들도 많이 느꼈을 것”이라며 “패배는 아프지만 배울 건 배워야 한다”고 힘줘 말했다.

손흥민은 이번 대표팀 합류 전부터 감기 기운이 있었다. 그는 “계속 컨디션 조절을 해서 많이 좋아진 상태”라며 “경기장에 오신 팬들과 응원해 준 팬들에게 아쉬운 모습을 보여줘서 죄송하다”고 고개를 숙였다. 그러면서 “실망스럽겠지만 열심히 응원해주시면 최선을 다해 좋은 모습을 보여주겠다”고 약속했다.

한편, 홍명보호는 오는 4월1일 오스트리아 빈에서 오스트리아와 유럽 원정 두 번째 평가전을 치른다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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