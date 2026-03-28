‘안 터지네’ 이정후, 개막 2경기 연속 무안타… 트리플A 김혜성은 1안타·1득점

샌프란시스코 이정후. 사진=AP/뉴시스

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 개막 이후 2경기 연속 무안타에 머물렀다.

이정후는 28일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크에서 열린 2026 미국 메이저리그(MLB) 뉴욕 양키스와의 경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 무안타를 기록했다. 지난 26일 개막전(4타수 무안타)에 이어 시즌 첫 안타를 때리지 못했다.

첫 타석이었던 2회말 1사 주자 없는 상황에서 2루수 땅볼로 물러났다. 5회말에는 삼진으로 물러났고 7회말 2사 1루에서는 1루수 땅볼에 머물렀다.

샌프란시스코는 1안타 빈공 속에 양키스에 0-3에 져 2연패에 빠졌다.

마이너리그에서 시즌을 시작한 김혜성(LA 다저스)은 안타와 득점을 기록했다. 다저스 산하 트리플A 팀 오클라호마시티 코메츠 소속 김혜성은 같은 날 미국 오클라호마주 오클라호마시티의 치카소 브릭타운 볼파크에서 열린 2026 마이너리그 트리플A 앨버커키 아이소톱스(콜로라도 로키스 산하)와 경기에 1번 타자 2루수로 선발 출전해 5타수 1안타 1득점을 기록했다.

첫 타석부터 안타가 나왔다. 1회말 우완 선발 태너 고든의 커브를 공략해 우전 안타를 만들었다. 이후 고든의 견제 실책으로 2루에 안착한 김혜성은 잭 에르하드의 우전 안타 때 3루를 돌아 홈을 밟았다.

추가 안타는 없었다. 3회말 1사에서 좌익수 뜬공, 5회말 2사에서 루킹 삼진으로 돌아섰다. 7회말에는 2사 1, 2루, 9회말 2사 1루에서는 각각 우익수 뜬공과 중견수 뜬공에 그쳤다.

오클라호마시티는 1-3으로 역전패를 당했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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