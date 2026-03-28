라일리 빈자리…NC, 버하겐과 6주 계약 “리스크 있지만, 관리 가능한 범위”

사진=NC다이노스 제공

프로야구 NC가 28일 라일리 톰슨의 부상 대체 외국인 선수로 오른손 투수 드류 버하겐을 단기 대체 자원으로 영입했다. 6주간 총액 10만 달러(연봉 7만+옵션 3만)에 계약했다.

버하겐은 1990년 10월 22일생으로 신장 198㎝, 체중 104㎏의 오른손 투수다. 2012년 디트로이트 타이거스의 지명을 받아 프로 선수 생활을 시작했다. 미국 메이저리그(MLB)와 일본프로야구(NPB) 등에서 다양한 경험을 쌓았다.

버하겐은 평균 149㎞, 최고 154㎞의 직구를 바탕으로 체인지업, 커터, 스위퍼 등 다양한 구종을 구사한다. 특히 좌우 타자를 가리지 않고 활용 가능한 스위퍼와 체인지업을 결정구로 갖추고 있으며, 안정적인 제구력을 강점으로 평가받는다. 2024~2025시즌 NPB 니혼햄 파이터스에서 활약하며 아시아 야구를 경험한 만큼 KBO리그 적응에도 강점이 있을 거라 기대된다.

낯익은 이름이다. 버하겐은 지난해 12월 SSG와 계약했다 무산된 바 있다. 당시 총액 90만 달러(계약금 5만 달러, 연봉 75만 달러, 옵션 10만 달러)에 손을 잡았지만, 메디컬 테스트 과정서 문제가 발생했다. SSG는 이후 앤서니 베니지아노를 영입했다.

NC 역시 인지하고 있는 대목이다. 이날 메디컬 테스트를 진행했다. NC 관계자는 “리스크가 없는 것은 아니지만, 관리 가능한 범위 안에서 충분히 투구가 가능하다고 봤다”고 내다봤다. 단기인 만큼 가장 빠르게 데려올 수 있는 자원을 선택한 것으로 보인다.

NC는 버하겐의 합류를 통해 선발진 안정화를 기대하고 있으며, 29일 팀에 합류할 예정이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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