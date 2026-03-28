장타 갈증?…롯데, 개막전에서만 대포 세 방 ‘쾅·쾅·쾅’

사진=롯데자이언츠 제공

‘화끈하게, 날카롭게!’

프로야구 롯데가 활짝 웃었다. 28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과의 ‘2026 신한 SOL KBO리그’ 개막전에서 6-3 승리를 거뒀다. 롯데가 개막전 승전고를 울린 것은 2022시즌(고척 키움전 7-2) 이후 4년 만이다. 선발투수로 나선 엘빈 로드리게스가 5이닝 2피안타 5볼넷 4탈삼진 무실점 피칭으로 선발승을 거뒀다. KBO리그서 처음 맛본 승리다. 신인 박정민은 프로 데뷔전서 세이브를 올리는 영광을 누렸다. 9회 말 1사 1루서 등판해 경기를 매조지었다.

눈에 띄는 것 중 하나는 단연 날카로운 공격력이다. 장단 11개의 안타를 때려내며 상대를 압박했다. 9번 타자 장두성을 제외한 선발 전원이 안타를 신고했다. 무엇보다 곳곳에서 터지는 장타가 위협적이었다. 이날만 세 개의 홈런을 작성했다. 1회 초 윤동희가 선제 투런포를 날린 것이 시작이다. 올 시즌 리그 1호 홈런의 주인공이 됐다. 끝이 아니다. 7회 초 빅터 레이예스가 2점짜리 홈런을 추가한 데 이어 8회 초엔 전준우의 솔로 홈런까지 터지며 주도권을 쥐었다.

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시범경기에서의 좋은 흐름이 그대로 이어지는 모습이다. 1위에 올랐다. 12경기서 8승2무2패를 기록, 8할 승률을 자랑했다. 롯데가 시범경기서 단독 1위에 오른 것은 2011년 이후 15년 만이다. 2022시즌엔 LG, KIA(8승2무3패)로 공동 선두를 달린 바 있다. 방망이가 뜨겁게 타올랐다. 팀 타율 0.300로 10개 구단 중 유일하게 3할 타율을 자랑했다. 특히 윤동희는 시범경기 타격왕에까지 올랐다. 12경기서 타율 0.429(28타수 12안타), 2홈런 7타점을 마크했다.

이제 한 경기지만, 장타 가뭄을 조금이나마 해소했다는 점이 긍정적이다. 지난 시즌 롯데는 팀 홈런 75개로, 이 부문 최하위에 머물렀다. 1위 삼성(161홈런)에 절반도 채 되지 않았다. 활발한 공격(팀 타율 0.267·3위)에 비해 득점력이 떨어진 배경이다. 심지어 올 시즌 KBO리그는 타고투저가 예상되는 상황이다. 시범경기에서도 경기 당 평균 1.98개의 홈런이 터져 나왔다(60경기 119개 홈런). 타자 입장에선 이를 잘 활용하는 것이 핵심 키워드가 될 터. 복귀 시동을 걸고 있는 한동희까지 합류한다면 롯데는 보다 강력한 파괴력을 선보일 수 있을 듯하다.

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대구=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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