용인의 첫 승은 언제… 최윤겸 감독 “선수들 너무 소극적… 도전적이어야 해”

최윤겸 용인FC 감독. 사진=한국프로축구연맹 제공

“선수들이 너무 소극적이었다.”

좀처럼 닿지 않는 첫 승, 최윤겸 용인FC 감독은 선수들의 적극성을 주문했다.

용인은 28일 용인 미르스타디움에서 열린 수원 삼성과의 하나은행 K리그2 2026 홈 경기에서 0-1로 패했다. 2무3패가 된 용인의 첫 승은 다음으로 미뤄졌다.

경기 뒤 최 감독은 “상대 강한 압박을 대비했지만 준비가 부족했다. 차단이 되고 연결이 되지 않았다. 답답한 흐름이었다”고 아쉬워했다.

중요한 건 전술과 선수들의 의지다. 최 감독은 “전술적 대응을 잘 준비시키지 못한 부분에 있어 자책하고 있다. 훈련 때 선수들에게 질타도 하면서 노력하고 있다”고 전했다. 그러면서 “선수들에게 소극적이라고 많이 말한다. 공격에서 적극성이 떨어지는 것 같다”며 “우리가 이기려면 득점을 해야한다. 좀 더 적극적이고 도전적인 플레이를 주입시켜야 할 것 같다”고 설명했다.

이날 처음 출전한 로페즈에 대해서는 “준비가 안 돼 있었다”고 총평했다. 그러면서 “(선수가) 준비가 안 돼 있을 때는 경기장에 나가지 말아야 한다고 생각했다. K리그2 첫 경기에서 강팀을 만나 어려움이 있었겠지만 준비는 안돼 있었다”고 했다.

팬들에게는 미안함을 전했다. 김 감독은 “아직 신생팀이라서 봐주시는 건지, 아니면 기다리고 계신지 잘 모르겠다”며 “너무 죄송스럽다. 스스로도 실망스럽다. 반등해야 한다”고 힘줘 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]