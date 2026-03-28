이정효 감독 “5연승 큰 의미 없다… 오늘 경기력에 초점 둬야”

수원 삼성 이정효 감독. 사진=한국프로축구연맹 제공

“5연승 큰 의미 없습니다.”

개막 5연승 질주, 이정효 수원 삼성 감독은 연승보다는 아쉬운 경기력을 더 강조했다.

수원 삼성은 28일 용인 미르스타디움에서 열린 용인FC와의 하나은행 K리그2 2026 원정 경기에서 1-0으로 승리했다. 수원은 개막 5연승을 달리면서 선두 자리를 더욱 공고히 했다.

이 감독은 경계를 늦추지 않았다. 이 감독은 경기 뒤 “5연승은 큰 의미 없다”며 “오늘 경기력에 대해 초점을 둬야 할 것 한 골밖에 안 나왔다. 선수들하고 개선할 부분 개선해야 한다”고 전했다.

이날 수훈선수로는 골키퍼 김민준을 뽑았다. 김민준은 주전 골키퍼 김준홍을 대신해 이날 골키퍼 장갑을 꼈다. 김준홍은 이민성 감독이 이끄는 23세 이하(U-23) 대표팀에 호출되면서 이날 기회를 잡았다. 이날 여러차례 결정적인 선방을 펼치면서 무실점에 공헌했다. 이 감독은 “오늘 김민준이 아니었으면 5연승도 없었을 거다”라며 “준비를 잘해준 것 같다. 축하한다고 얘기해주고 싶다”고 했다.

시즌 첫 풀타임을 소화한 고승범에 대해서는 “본인 플레이에 대해서는 본인이 더 잘 알고 있을 것”이라며 “다행히 좋아지고 있는 것 같아서 큰 위안이 된다. 팀에 대한 헌신이 더욱 커질 것으로 생각한다”고 강조했다.

골 결정력을 더 높여야 한다. 이 감독은 “더 많은 찬스를 만들면 될 것 같다. 연습하고 있다. 그 또한 제가 가지고 가야 할 숙제다. 선수들과 훈련을 통해 (방법을) 찾아보겠다”고 했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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