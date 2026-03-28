“속옷이야 드레스야?” 화사, 핑크빛 스타일 속 비치는 아찔 실루엣 [스타★샷]

화사가 일상적인 공간에서 드라마틱한 매력이 느껴지는 사진들을 올렸다. 출처=화사 인스타그램 계정

화사가 과감하면서도 섬세한 믹스매치 패션을 선보였다.

화사는 28일 자신의 인스타그램 계정에 “Thank you”라는 글과 함께 패션 브랜드 ‘MARKGONG’을 태그하며 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속 화사는 핑크 톤의 화사한 플로럴 패턴 드레스를 입었다. 정교한 셔링 디테일이 몸매를 자연스럽게 강조하며 입체적인 실루엣을 만들었다.

드레스 안 화이트 레이스 소재 언더웨어를 레이어드하면서 드레스 어깨끈을 자연스럽게 내려 오프숄더 패션을 연출했다. 드레스와 같은 패턴의 포인티드 토 스트랩 힐이 전체적으로 통일감을 주면서 발목 스트랩으로 다리 라인을 강조해 눈길을 끌었다.

과한 액세서리가 없어 시선이 깔끔하게 옷의 실루엣과 화사의 눈빛에 집중된다. 짧은 숏컷은 화려한 드레스와 대비돼 세련된 느낌을 줌과 동시에 힘을 뺀 느낌이 전체적인 룩을 시크하게 만들었다.

멀리 두거나 아래로 향하는 시선 처리도 매력적이다. 자연스럽고 편안한 인테리어 공간임에도 몽환적이고 나른한 퇴폐미가 느껴진다. 전체적으로 로맨틱하고 빈티지하면서 동시에 현대적인 시크함이 공존하는 드라마틱한 스타일이 완성됐다.

누리꾼들은 댓글로 “진짜 뭘 입어도 예쁘다”, “맨날 점점 더 예뻐진다”, “진짜 예쁜 여신님” 등의 댓글로 애정을 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]