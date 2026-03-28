3x3에서 만난 KT 박선웅, 한솔레미콘서 구슬땀 “공백 최소화 기회…몸 잘 만들고 좋은 성적 낼 수 있도록”

사진=대한민국농구협회 제공

“제게는 좋은 기회죠.”

익숙한 얼굴이 3x3 무대에 등장했다. 주인공은 프로농구 KT 소속 박선웅이다. 박선웅은 현재 사회복무요원으로 군 복무 중이다. KT의 허락 아래 한솔레미콘에 합류했다. 근무 시간 외에 짬을 내 공백기를 최소화하고 있다. 아직은 낯선 3x3이지만, 선배들의 조언 아래 적응해나가는 중이다.

한솔레미콘은 28일 경기도 고양시 원마운트 이벤트 광장 특설코트에서 열린 2026 KBA 3x3 프라임리그에 출전했다. 이 대회는 2027년 3x3 프로리그 출범을 앞두고 마련된 시범 리그다. 국가대표팀은 물론 3x3에서 날고 기는 팀들이 모두 모였다.

박선웅이 한솔레미콘 소속으로 대회에 나선 건 이번이 처음이다. 그는 “좋은 형들이랑 같이 하고 있다. 같이 대회에 나선 건 처음”이라면서 “사실 나 때문에 팀 호흡이 조금 안 맞는 것 같아 걱정도 된다. 함께 맞춰볼 시간이 많지 않았다. 빨리 적응해야 한다”고 말했다.

줄곧 해왔던 5대5 농구와는 완전히 다르다. 박선웅은 “3x3는 또 다른 세계”라며 “바닥도 완전 다르고 공도 달라서 어색하다. 나 나름대로 몸을 잘 만들었다고 생각했는데 어렵다”면서도 “형들이 많이 알려주신다. 특히 주장인 (임)원준이 형이 잘 이끌어주시고, 슛이 잘 안 들어가도 열심히 독려해주신다”고 감사함을 전했다.

KT와 한솔레미콘의 배려를 받아 공백기를 최소화할 수 있는 기회를 잡았다. 박선웅에 앞서 양준우(한국가스공사), 김수환, 임현택(SK)도 같은 루트를 밟았다. 박선웅은 “공백이 있는 동안 체력 등 다방면으로 도움이 많이 될 것 같아서 좋은 기회라고 생각해서 합류했다. 배려해주신 분들께 감사하다”며 “내년 1월에 소집 해제된다. 군 복무 기간 한솔레미콘에서 최대한 몸을 열심히 만들고, 성적을 낼 수 있도록 돕고 싶다”고 각오를 다졌다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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