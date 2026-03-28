‘아파트’ 열풍 계속… 로제, 아이하트라디오 2관왕 등극

블랙핑크 멤버 로제가 글로벌 시상식에서 2관왕에 오르며 존재감을 입증했다.

로제는 26일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 2026 아이하트라디오 뮤직 어워즈에서 브루노 마스와 함께한 듀엣곡 아파트로 ‘베스트 컬래버레이션’과 ‘올해의 K팝 아티스트’ 부문을 동시에 수상했다.

아이하트라디오 뮤직 어워즈는 미국 최대 온라인 라디오 플랫폼이 주최하는 음악 시상식으로, 한 해 동안 방송과 애플리케이션에서 가장 많은 사랑을 받은 곡과 아티스트를 선정한다.

로제가 2024년 10월 발표한 ‘아파트’는 공개 이후 전 세계 주요 음악 차트에서 두각을 나타내며 각종 기록을 경신해왔다.

이 곡은 미국 4대 대중음악 시상식 중 하나인 MTV 비디오 뮤직 어워즈에서 K팝 아티스트 최초로 ‘올해의 노래’ 부문을 수상했으며, 그래미 어워즈에서도 ‘올해의 노래’와 ‘올해의 레코드’ 후보에 오르며 의미 있는 성과를 거뒀다.

또한 영국 대표 음악 시상식인 브릿 어워드에서는 그룹과 솔로 부문 모두 후보에 오른 최초이자 유일한 K팝 아티스트로 이름을 올린 데 이어 수상까지 이어가며 글로벌 영향력을 재차 입증했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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