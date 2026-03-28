개막부터 ‘만원 관중’… ‘1200만 시대’ KBO리그 흥행 뜨겁다 뜨거워

사진=뉴시스

1200만 관중 시대를 넘어설 수 있을까. 쾌조의 출발이다. 프로야구가 2026시즌 첫걸음을 기분 좋게 내디뎠다.

전국 5개 구장이 일제히 매진됐다. 28일 인천 KIA-SSG전을 필두로 잠실 KT-LG전, 대구 롯데-삼성전, 창원 두산-NC전, 대전 키움-한화전서 열리고 있는 2026 신한 SOL KBO리그 개막전은 모두 만원 관중을 기록했다.

한국야구위원회(KBO)에 따르면 이날 총 관중은 10만5878명으로 집계됐다. 경기장 곳곳을 빼곡히 채웠다. 잠실 2만3750명, 문학 2만3000명, 대구 2만4000명, 창원 1만8128명, 대전 1만7000명이 각각 입장했다.

4년 연속 개막전 전 구장 매진이며, 역대 개막일 관중 3위에 해당하는 수치다. 이보다 많은 관중 수를 마크한 때는 2019년(11만4021명), 2025년(10만9905명) 두 차례뿐이다.

다시 한 번 위를 향한다. KBO리그의 폭발적인 흥행 가도는 최근 몇 년간 이어지고 있다. 2024년 1088만7705명으로 국내 프로스포츠 최초 1000만 관중을 돌파했고, 2025년에는 1231만2519명으로 역대 최다 기록을 갈아치웠다. 특히 지난해 평균 관중은 1만7101명에 달했고, 10개 구단 입장 수입 역시 2000억원을 넘어섰다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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