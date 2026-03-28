개막부터 ‘만원 관중’… ‘1200만 시대’ KBO리그 흥행 뜨겁다 뜨거워

1200만 관중 시대를 넘어설 수 있을까. 쾌조의 출발이다. 프로야구가 2026시즌 첫걸음을 기분 좋게 내디뎠다.
전국 5개 구장이 일제히 매진됐다. 28일 인천 KIA-SSG전을 필두로 잠실 KT-LG전, 대구 롯데-삼성전, 창원 두산-NC전, 대전 키움-한화전서 열리고 있는 2026 신한 SOL KBO리그 개막전은 모두 만원 관중을 기록했다.
한국야구위원회(KBO)에 따르면 이날 총 관중은 10만5878명으로 집계됐다. 경기장 곳곳을 빼곡히 채웠다. 잠실 2만3750명, 문학 2만3000명, 대구 2만4000명, 창원 1만8128명, 대전 1만7000명이 각각 입장했다.
4년 연속 개막전 전 구장 매진이며, 역대 개막일 관중 3위에 해당하는 수치다. 이보다 많은 관중 수를 마크한 때는 2019년(11만4021명), 2025년(10만9905명) 두 차례뿐이다.
다시 한 번 위를 향한다. KBO리그의 폭발적인 흥행 가도는 최근 몇 년간 이어지고 있다. 2024년 1088만7705명으로 국내 프로스포츠 최초 1000만 관중을 돌파했고, 2025년에는 1231만2519명으로 역대 최다 기록을 갈아치웠다. 특히 지난해 평균 관중은 1만7101명에 달했고, 10개 구단 입장 수입 역시 2000억원을 넘어섰다.
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