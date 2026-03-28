“사람 몸매 맞아?” 김혜수, 한 줌 팔뚝+선명한 쇄골…지독한 ‘뼈말라’ 인증 [스타★샷]

김혜수가 근황 사진들을 업로드했다. 사진 출처=김혜수 인스타그램 계정

배우 김혜수가 점점 더 빛나는 미모를 인증했다.

김혜수는 27일 자신의 인스타그램 계정에 특별한 코멘트 없이 여러 장의 사진을 올렸다.

편안하고 자연스러운 일상이 담긴 사진에서 김혜수의 미모는 유독 돋보였다. 자신의 이니셜 HS가 와 귀여운 키티 장식의 볼펜을 들고 캐주얼한 복장으로 공개한 사진과 더불어 차량으로 보이는 어두운 배경 앞에 카메라를 응시하며 포즈를 취하고 있는 사진, 화보처럼 보이는 우아한 드레스 복장의 사진 등 다양한 모습이 담겼다.

특히 씨앗 호떡을 들고 있는 사진과 야외 테이블에 앉아 마스크를 팔목에 걸치고 있는 사진 등에서 소탈하고 친근한 매력을 뽐냈다. 또한 얇은 팔과 선명한 쇄골 라인이 드러나 ‘뼈말라’ 몸매를 인증하기도 했다.

누리꾼들은 “매일 드시는 방부제 공유 부탁드려요”, “대체 언제까지 이렇게 예쁘실 거예요?”, “여전히 아름다운 여배우 1등” 등의 댓글로 찬사를 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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