‘팬 경험 혁신’ 앞세운…SSG, 4년 연속 개막전 만원 관중

사진=SSG랜더스 제공

프로야구 SSG랜더스(대표이사 김재섭, 이하 SSG)가 28일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와의 개막전에서 만원 관중을 달성했다.

SSG는 이날 예매 취소 마감 시한인 오전 10시를 기해 인천SSG랜더스필드의 전 좌석(2만3000석)을 모두 판매했다. 이로써 2023년부터 4년 연속 개막전 만원 관중이라는 기록을 달성하며 인천 야구의 뜨거운 열기를 다시 한번 입증했다.

SSG는 지난시즌 인천 연고 구단 최초 3년 연속 100만 관중을 기록했다. 최종 누적 관중 128만1093명으로 구단 역대 최다 기록을 세웠다. 2026시즌도 개막전 매진으로 흥행에 대한 기대감을 높였다.

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올 시즌 SSG는 ‘팬 경험 혁신’을 핵심 가치로 내걸고 홈경기 이벤트를 전면 확대한다. 기존 토요일에만 진행되던 불꽃놀이 행사를 격주 수요일 홈경기까지 확대 운영하며, 금요일과 토요일에는 ‘프론티어 스퀘어 야장’을 정례화해 SSG만의 독창적인 복합 문화 행사를 선보인다.

또한, 올 시즌부터는 팬들의 응원 편의를 위해 모든 원정 경기에 응원단을 파견하여 전국 어느 구장에서도 랜더스만의 일체감 있는 응원 문화를 이어갈 계획이다.

한편, 이날 개막전 시구는 신세계그룹 총괄셰프인 손종원 셰프가 맡아 팀의 승리를 기원했다. SSG는 개막전 매진을 시작으로 올 시즌에도 팬들에게 최상의 관람 환경과 즐거움을 선사할 방침이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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