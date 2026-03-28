가장 믿었던 카드가 흔들렸다… LG 치리노스, 개막전서 1이닝 6실점 강판

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믿었던 에이스가 휘청였다.

출발부터 꼬였다. 프로야구 LG는 28일 서울 잠실구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 개막전에서 KT를 상대하고 있다. 마운드에서 예상치 못한 변수가 터졌다. 선발투수 요니 치리노스가 1회만 겨우 채운 채 무너졌다.

출발은 나쁘지 않았다. 아웃카운트 두 개를 빠르게 잡아냈다. 그러나 흐름이 한순간에 뒤집혔다. 3번타자 안현민에게 볼넷을 내주며 균열이 생겼고, 이후 샘 힐리어드와 류현인에게 연속 안타를 허용하며 첫 실점을 내줬다.

여기서 멈추지 않았다. 이정훈, 허경민, 한승택에겐 연속 적시타를 얻어맞으며 순식간에 점수 차(0-4)가 벌어졌다. 신인 이강민에게는 2타점 2루타(0-6)까지 허용했다.

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치리노스는 2025시즌 LG의 확실한 1선발로 맹활약했다. 30경기서 13승6패 평균자책점 3.31을 마크했고, 한국시리즈에선 1경기 등판해 6이닝 1실점 역투를 펼쳤다. 통합우승 일등공신 중 한 명이다. 시즌 종료 후 총액 140만 달러 재계약를 품는 등 따뜻한 겨울을 보낸 배경이다.

새 시즌 첫 등판은 악몽에 가까웠다. 이날 치리노스의 기록은 1이닝 36구 6피안타 1사사구 6실점(6자책점). 삼진은 단 하나도 없었다. 속구 계열 최고 스피드는 시속 149㎞에 머물렀다.

치리노스는 1회를 마친 뒤 옆구리 부위를 만지며 더그아웃으로 향했다. 부상이 있는 건 아니었다. LG 구단 관계자는 “치리노스 교체 관련해선 (부상 혹은 통증) 특이사항은 없다”고 설명했다

벤치의 선택은 빠른 교체였다. 2회 초 시작과 동시에 배재준이 마운드를 이어받았다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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