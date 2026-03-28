가장 믿었던 카드가 흔들렸다… LG 치리노스, 개막전서 1이닝 6실점 강판

믿었던 에이스가 휘청였다.
출발부터 꼬였다. 프로야구 LG는 28일 서울 잠실구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 개막전에서 KT를 상대하고 있다. 마운드에서 예상치 못한 변수가 터졌다. 선발투수 요니 치리노스가 1회만 겨우 채운 채 무너졌다.
출발은 나쁘지 않았다. 아웃카운트 두 개를 빠르게 잡아냈다. 그러나 흐름이 한순간에 뒤집혔다. 3번타자 안현민에게 볼넷을 내주며 균열이 생겼고, 이후 샘 힐리어드와 류현인에게 연속 안타를 허용하며 첫 실점을 내줬다.
여기서 멈추지 않았다. 이정훈, 허경민, 한승택에겐 연속 적시타를 얻어맞으며 순식간에 점수 차(0-4)가 벌어졌다. 신인 이강민에게는 2타점 2루타(0-6)까지 허용했다.
치리노스는 2025시즌 LG의 확실한 1선발로 맹활약했다. 30경기서 13승6패 평균자책점 3.31을 마크했고, 한국시리즈에선 1경기 등판해 6이닝 1실점 역투를 펼쳤다. 통합우승 일등공신 중 한 명이다. 시즌 종료 후 총액 140만 달러 재계약를 품는 등 따뜻한 겨울을 보낸 배경이다.
새 시즌 첫 등판은 악몽에 가까웠다. 이날 치리노스의 기록은 1이닝 36구 6피안타 1사사구 6실점(6자책점). 삼진은 단 하나도 없었다. 속구 계열 최고 스피드는 시속 149㎞에 머물렀다.
치리노스는 1회를 마친 뒤 옆구리 부위를 만지며 더그아웃으로 향했다. 부상이 있는 건 아니었다. LG 구단 관계자는 “치리노스 교체 관련해선 (부상 혹은 통증) 특이사항은 없다”고 설명했다
벤치의 선택은 빠른 교체였다. 2회 초 시작과 동시에 배재준이 마운드를 이어받았다.
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