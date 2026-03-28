경복궁 화재, 15분 만에 진화…문화재 피해 최소화

허민 국가유산청장이 화재 현장을 살펴 보고 있다. 국가유산청 제공

서울 경복궁에서 화재가 발생했지만 현장 대응으로 빠르게 진화됐다.

국가유산청은 28일 오전 5시 30분경 경복궁 자선당 인근 삼비문 쪽문에서 불이 났으나 근무자의 신속한 조치로 초기에 진압됐다고 밝혔다.

당시 야간 순찰 중이던 안전경비원이 연기와 불꽃을 발견해 즉시 대응에 나섰으며, 주변에서는 별다른 인적 움직임은 확인되지 않은 것으로 전해졌다.

불은 쪽문 보조기둥 1개와 가로 받침목 일부를 태운 뒤 약 15분 만에 꺼졌다. 현장 인력은 오전 5시 35분부터 소화기와 소화전을 활용해 자체 진화에 나섰고, 5시 50분경 불길을 완전히 잡았다. 이후 신고를 받고 출동한 소방당국은 오전 5시 57분부터 6시 1분 사이 현장에 도착해 추가 감식 작업을 진행했다.

진화 이후에는 화재 지점 보호를 위해 차단막과 우장막이 설치됐으며, 허민 국가유산청장을 비롯한 관계자들이 현장을 점검했다.

당국은 현재 자연발화 가능성에 무게를 두고 관계 기관과 함께 정확한 화재 원인을 조사 중이다. 아울러 훼손된 삼비문에 대한 보수 작업과 관람 동선 정비도 추진할 계획이다.

국가유산청 관계자는 “경복궁을 포함한 궁궐과 왕릉 전반에 대해 화재 및 안전사고 위험 요소를 집중 점검할 예정”이라고 밝혔다.

자선당은 경복궁 동궁에 있는 세자와 세자빈이 지낸 공간이다. 1427년에 건립됐고 이후 여러 차례 화재·소실·중건을 거쳤다. 현재 건물은 1999년에 복원됐다.

한편 국가유산청은 공연 등 행사에 대비해 이달 초부터 한 달간 경비 인력을 확대 운영하고 있다. 현재 경복궁은 정상 개방된 상태다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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