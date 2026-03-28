최휘영 문체부 장관, 프로야구 개막전 열린 잠실야구장 찾아 관람환경 점검

최휘영 문화체육관광부 장관. 사진=뉴시스

문화체육관광부 최휘영 장관이 28일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 개막전을 찾아 프로야구 시즌의 개막을 축하하고 선수단을 응원했다.

최 장관은 먼저 구단 관계자들을 만나 새로운 시즌을 준비하고 선수들이 최상의 경기력을 발휘할 수 있도록 지원한 노고에 대해 격려했다. 이어 관람객의 입장에서 입장 동선, 좌석 운영, 안전관리, 편의시설 등 관람환경 전반을 점검했다.

최 장관은 한국야구위원회(KBO) 허구연 총재, LG 김인석 대표이사 등 현장 관계자들과의 간담회를 열었다. ▲팬 중심 관람환경 조성 ▲경기장 시설 및 기반 확충 ▲구단 경쟁력 및 자생력 강화 ▲유소년 및 선수 육성 기반 확대 등 프로야구의 지속 성장을 위한 다양한 과제에 대해 논의했다. 특히 증가하는 관람 수요를 지속 가능한 성장으로 이어가기 위해서는 관람 편의 개선과 서비스 수준 향상, 공정한 관람 질서 확립이 함께 추진되어야 한다는 데 공감대를 형성했다.

이에 최 장관은 스포츠 관람권의 부정구매·부정판매를 금지하는 국민체육진흥법이 개정됨에 따라 프로야구도 암표 근절을 통한 공정한 관람 문화 조성에 적극 동참해 줄 것을 당부했다. 프로야구는 작년에 1270만명 이상이 관람한 대표적인 인기종목인 만큼 건전하고 공정한 관람 질서를 정착하기 위해서는 협회와 구단의 적극적인 참여가 중요하다는 데 의견을 모았다.

KBO는 경찰청과 암표 근절을 위한 업무협약을 체결하고 개막전과 한국시리즈 등 주요 경기 현장을 단속하는 한편, 구단 누리집과 경기장 전광판 등을 활용해 암표 근절을 위한 대국민 홍보를 추진하는 등 자율적인 대응 노력을 강화하고 있다.

최 장관은 “2026년 프로야구 개막을 축하드린다. 프로야구를 사랑하는 팬 여러분이 항상 즐겁게 관람하기를 희망한다”라며 “암표와 같은 불공정 거래는 반드시 개선해야 할 과제이다. 팬들이 안심하고 공정하게 경기를 즐기는 환경을 만들기 위해 지속적으로 현장을 점검하고 제도를 개선하겠다”고 말했다. 그러면서 “국민들이 더욱 편안하고 즐겁게 프로스포츠를 관람하고 프로야구를 비롯한 프로스포츠가 국민과 함께 꾸준히 성장할 수 있도록 지원하겠다”라고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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