김효주, 2주 연속 우승 청신호… 포드 챔피언십 2R 선두에 2타 뒤진 단독 2위

김효주. 사진=AP/뉴시스

김효주. 사진=AP/뉴시스

김효주가 2주 연속 미국여자프로골프(LPGA) 투어 우승에 청신호를 켰다.

28일 미국 애리조나주 피닉스의 월윈드 골프 클럽 캣테일 코스(파72·6524야드)에서 열린 포드 챔피언십(총상금 225만 달러·약 33억원) 2라운드에서 이글 1개와 버디 3개, 보기 2개를 묶어 3언더파 69타를 기록했다. 중간 합계 14언더파 130타를 작성하면서 이틀 연속 단독 2위를 유지했다. 16언더파 128타로 단독 선두에 오른 넬리 코르다(미국)와는 불과 2타 차다.

상승 곡선이 이어지고 있다. 김효주는 지난주 포티넷 파운더스컵에서 1라운드부터 와이어 투 와이어 우승을 달성하며 투어 통산 8승을 따냈다. 이번 대회 디펜딩챔피언인 김효주는 2개 대회 연속 우승과 타이틀 방어를 노린다.

코르다의 기세가 만만치 않다. 첫날 단독 3위였던 코르다는 이틀 연속 신들린 샷감을 뽐냈다. 이날 이글 1개, 버디 6개, 보기 1개로 7언더파 65타를 적어내면서 단독 선두로 올라섰다. 지난주 포티넷 파운더스컵에서는 김효주에 1타 차로 밀려 준우승을 기록했다. 1라운드에서 단독 선두였던 리디아 고(뉴질랜드)는 중간 합계 13언더파 131타로 공동 3위로 내려갔다.

태극낭자들도 힘을 냈다. 전인지는 이날 8언더파 맹타를 휘두르며 중간 합계 12언더파 132타의 기록으로 공동 6위에 올랐다. 윤이나는 버디만 6개를 잡아내며 중간 합계 11언더파 133타로 14계단 오른 공동 8위로 뛰어올랐다.

임진희와 1988년생 이정은, 신지은은 중간 합계 9언더파 135타로 공동 13위에 이름을 올렸다. 안나린과 이소미는 8언더파 136타로 공동 23위에 자리잡았다. 양희영은 7언더파 137타로 공동 35위, 최혜진은 6언더파 138타로 공동 50위, 유해란과 최운정, 강민지, 이일희는 5언더파 139타 공동 61위에 그쳤다. 주수빈과 황유민, 김세영, 박금강, 김아림, 이동은, 장효준은 컷 탈락했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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