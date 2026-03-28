전정신경염 투병 김종국 “어지러워도 움직여야 산다”…멈추지 않는 운동 본능

방송인 김종국. 뉴시스

가수 겸 방송인 김종국이 전정신경염을 앓고 있다고 밝혔다.



지난 27일 김종국은 유튜브 채널 '짐종국'에 게재된 영상에서 “최근 말하는 것도 쉽지 않을 정도로 잔병치레를 했다”며 이같이 고백했다.

전정신경염은 귀 안쪽의 전정기관에 염증이 생겨 심한 어지럼증과 메스꺼움 등을 유발하는 질환이다.

발병 원인에 대해 김종국은 “한 달 동안 4개국을 오가며 바쁘게 일하다 보니 갑작스럽게 왔다”며 과로와 스트레스를 꼽았다.



증상과 관련해서는 “균형 감각을 잃게 되고 세상이 빙글빙글 돈다”며 “정말 아무것도 할 수 없었다. 이틀 동안 아무것도 못 먹고 물도 못 마셨다. 누워 있어도 계속 도는 느낌이었다”고 극심한 고통을 토로했다.

발병한 지 일주일이 채 되지 않아 현재 매니저가 대신 운전하고 있다고 밝힌 김종국은 투병 중에도 활동을 이어가겠다는 의지를 보였다.

그는 “어지럽고 힘들어도 움직여야 한다. 활동해야 전정기관이 스스로 균형을 찾아간다”며 “오히려 움직이면서 회복해야 빨리 좋아진다”고 설명했다.



앞서 김종국은 지난 15일 방송된 SBS TV 예능 프로그램 ‘런닝맨’에서도 동료 하하의 부축을 받으며 등장해 “달팽이관 쪽 이상으로 균형 감각이 무너졌다”며 건강 이상을 알린 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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