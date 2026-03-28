용인, 이번엔 첫 승 이뤄낼까… 최윤겸 “선수들 능력 있어… 더 적극적으로 해야”

최윤겸 용인FC 감독. 사진=한국프로축구연맹 제공

“충분히 할 수 있는 능력을 가지고 있는 선수들입니다.”

프로축구 용인FC의 첫 승, 이번에는 성공할까.

용인은 28일 용인 미르스타디움에서 수원 삼성과 하나은행 K리그2 2026 홈 경기를 치른다. K리그2 신생팀 용인은 아직 첫 승의 맛을 보지 못했다. 첫 4경기에서 2무2패(승점 4)로 17개 팀 중 16위에 머물고 있다.

최윤겸 용인 감독은 스스로 자책하는 모습이었다. 경기 전 만난 최 감독은 “제가 준비를 잘 못 시켰다. 실점하는 과정에서도 선수들의 실수도 있었겠지만 감독이 미리 체크하고 대비시켰어야 한다”며 “4경기를 치르면서 경기력은 좋아지고 있다. (다만) 처음부터 좋은 경기력으로 도전적인 모습으로 준비시켰어야 했다”고 아쉬워했다.

정신적으로 무장한다. 최 감독은 “능력치가 있는 선수들이다. 정신적인 부분이 충분히 가미돼야 한다. 경기 전에 선수들에게 이 부분을 강조했다”고 전했다.

이날 맞서는 수원은 강팀이다. 올 시즌 4경기에서 8골을 터뜨려 팀 득점 4위에 올라있다. 최 감독은 “수원은 수비나 조직적인 부분이 강점이지만 뒷공간을 노리는 패턴 플레이의 정확도가 좋다”며 “상대는 좋은 전력을 가지고 있고 공격수들의 능력이 좋다. 우리 뒷공간이 열려 있을 때에 대한 문제점을 보완했다. 수비에 더 많은 포인트를 두겠다”고 했다.

외인 공격수 로페즈가 출격을 대기한다. 포르투갈 출신의 윙포워드인 그는 최근 용인에 입단했다. 아직 데뷔전을 치르진 않았다. 최 감독은 “컨디션이 나빠 보이지 않더라”라며 “수원도 로페즈에 대해 잘 알 수 없을 것이다. 후반에 조커로 활용하기 위해 대기시켜 놨다”고 했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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