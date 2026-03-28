반등 써낸 김주형, 칠드런스 휴스턴 오픈 2R 5언더파… 공동 20위로 점프

김주형. 사진=KPGA 제공

김주형이 미국프로골프(PGA) 투어 텍사스 칠드런스 휴스턴 오픈(총상금 990만 달러·약 150억원)이 둘째날 반등하며 선두권을 겨냥한다.

김주형은 28일 미국 텍사스주 휴스턴의 메모리얼 파크 골프코스(파70·7475야드)에서 열린 대회 2라운드에서 버디 6개와 보기 1개를 묶어 5언더파 65타를 써냈다. 이틀 합계 5언더파 135타를 기록하며 전날 공동 76위에서 공동 20위로 점프했다.

올 시즌 첫 ‘톱10’을 향해 내달린다. 김주형은 올 시즌 6개 대회에 출전했지만 단 한 번도 톱10에 포함되지 못했다. 지난주 발스파 챔피언십에서의 공동 18위가 시즌 최고 성적이다. 2라운드까지 공동 8위 그룹과 격차를 2차 타로 좁히며 대회 후반 추격을 예고했다.

반면 임성재는 부진했다. 첫날 공동 11위로 시작했으나 이날 버디 3개와 보기 1개, 더블 보기 1개를 묶어 이븐파 70타를 기록해 중간 합계 3언더파 137타에 머물렀다. 순위는 공동 46위까지 떨어졌다.

이경훈은 중간 합계 1오버파 141타, 김성현은 중간 합계 6오버파 146타로 컷 탈락했다.

선두는 7타를 줄인 게리 우들랜드(미국)다. 중간 합계 13언더파 127타로 단독 선두를 달린다. 니콜라이 호이고르(덴마크)와 잭슨 서버(미국)가 10언더파 130타로 공동 2위에 자리잡았다. 디펜딩 챔피언 호주 교포 이민우는 9언더파 131타로 제이슨 데이(호주)와 함께 공동 4위에 올랐다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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