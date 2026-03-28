“퀸의 보법은 다르다” 서인영, 유튜브 정지 딛고 ‘화끈하게’ 컴백 2회차 선언

새 유튜브 채널 개설 소식과 함께 올라온 서인영의 사진. 출처=서인영 인스타그램 계정

서인영이 새로운 유튜브 채널 개설 소식을 알렸다.

28일 서인영이 자신의 인스타그램 계정을 통해 “화끈하게 채널 다시 만들었어요 여러분 아시죠 제 성격~? 컴백 2회차 응원해주세요” 라는 글과 함께 밝게 웃는 사진을 업로드했다.

서인영은 앞서 지난 26일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’을 만들어 과거 논란이 되었던 영상들을 보고 관련된 악플을 읽는 영상을 올렸다. 하지만 개설 하루 만에 ‘구글 서비스 약관 위반으로 계정이 해지됐다’며 계정이 삭제됐다. 이에 서인영은 SNS를 통해 “일시적인 오류로 계정이 잠시 막혔다.”며 “개과천선 쉽지 않네요 도와주세요 구글 유튜브”라고 공지했다.

현재 같은 이름으로 다시 만들어진 유튜브 계정 ‘개과천선 서인영’은 앞서 올렸던 영상과 더불어 쇼츠 영상도 올라왔다. 누리꾼들은 “또 응원한다”, “대체 얼마나 기가 세길래 유튜브도 놀란 거냐”, “퀸 이즈 백”, “역시 퀸의 보법은 다르다”등의 댓글로 호응하며 응원을 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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