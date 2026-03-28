BTS 지민·뷔, 실제 넷플릭스 프로필 아이콘 깜짝 공개…“진은 자기 이름”

BTS 멤버들이 넷플릭스와 관련된 질문에 답변하고 있다. 사진 출처= 유튜브 채널 ‘Netflix Korea 넷플릭스 코리아’ 영상 캡처

방탄소년단(BTS) 멤버들이 넷플릭스와 관련된 소소한 정보를 공유했다.

지난 27일 유튜브 채널 ‘Netflix Korea 넷플릭스 코리아’에 “BTS의 넷플릭스 최애작은? What's in my Netflix? | BTS: 더 리턴 | 넷플릭스”라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에 등장한 BTS 멤버들은 “나에게 넷플릭스란?”이라는 간단한 질문부터 대답하며 영상을 시작했다. 밥 친구, 비행 친구, 일상의 중요한 콘텐츠 등 다양한 답변에 이어 “나의 넷플릭스 아이콘은?” 질문이 나왔다. 지민과 뷔는 직접 넷플릭스 앱을 켜서 아이콘을 보여 주었다. 제이홉과 정국, RM은 기본 아이콘을 사용하고 있었다. 진은 배경 화면에 자신의 이름이 적힌 아이콘을 쓰고 있었고 슈가는 크게 신경 쓰지 않아 기억이 나지 않는다고 답했다.

이어 “최근 본 넷플릭스 작품”에는 ‘흑백요리사 시즌2’, ‘이 사랑 통역 되나요?’, ‘장손’ 등 다양한 대답이 나왔다. 와중 뷔는 “한 번만 또 핸드폰 볼 수 있어요?”라고 부탁해 웃음을 유발했다. “넷플릭스 최애작은?”, “몰아보기 VS 나눠보기”, “기대하던 작품 나오자마자 보기 VS 아껴뒀다 보기” 같은 질문에 이어 “가장 기대하고 있는 넷플릭스 작품은?” 질문이 나왔다. 멤버들은 당사자가 아닌 척 시치미를 떼고 ‘BTS : 더 리턴’을 자연스럽게 홍보했다. 특히 지민과 뷔의 천연덕스러운 답변이 웃음을 샀다.

댓글로 최애작을 공유해달라는 멘트에 누리꾼들은 “BTS 컴백 라이브와 BTS 리턴”이라고 적어 훈훈한 분위기를 이어 나갔다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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