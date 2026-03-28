[토크박스] 마법사의 2026년 시작… 수장의 미소 “저 빼고 다 바뀐 거 같은데요?”

사진=뉴시스

“야수만 그런 게 아닙니다. 투수까지 다 바뀌었어요.”

2026시즌 프로야구 개막을 앞둔 마법사들의 변화가 이목을 끈다. KT는 28일 서울 잠실야구장에서 LG와 개막전을 치른다. 경기 전 공개된 라인업부터 시선 집중이다.

이날 KT의 선발 타선엔 최원준(중견수)-김현수(1루수)-안현민(우익수)-샘 힐리어드(좌익수)-류현인(2루수)-이정훈(지명타자)-허경민(3루수)-한승택(포수)-이강민(유격수)이 이름을 올렸다

지난해 개막 라인업과 비교하면 사실상 전면 교체에 가깝다. 불과 1년 전엔 강백호(지명타자)-멜 로하스 주니어(우익수)-허경민(3루수)-김민혁(좌익수)-장성우(포수)-황재균(1루수)-천성호(2루수)-배정대(중견수)-김상수(유격수)가 선발로 나섰다.

허경민을 제외하면 모두 바뀌었다. 이강철 KT 감독은 “빠진 선수들도 작년 주전이었다”며 “투수에 따라 이렇게 라인업을 바꿔서 나갈 수 있다는 자체가 뎁스가 좋아졌다는 의미”라고 설명했다.

이어 “고민이 생긴다는 게 좋은 거다. 그만큼 선택할 수 있는 폭이 넓어졌다는 것”이라고 덧붙였다. 지난해에는 고정에 가까웠던 타선이 올해는 유동적으로 바뀔 수 있는 구조가 됐다.

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라인업 곳곳 새 얼굴이 눈에 띈다. 한승택은 2023년 이후 3년 만에 개막전 선발로 나섰고, 이강민은 고졸 신인으로 개막전 선발 출전이라는 기회를 잡았다. KT 기준으로는 2018년 강백호 이후 처음이다. 이정훈과 류현인 역시 개인 첫 개막 선발 출전이다.

아쉬운 부분도 있다. 빼어난 콘택트 능력을 자랑하는 김민혁이 빠졌다. 앞서 일본 오키나와 연습경기 도중 오른쪽 어깨 통증을 느꼈고, 검진 결과 회전근개 손상 진단을 받았다.

아직까진 회복할 시간이 더 필요하다는 설명이다. 이 감독은 “민혁이가 있었으면 지명타자로 활용할 수 있었을 텐데, 아직은 그럴 상황이 아니더라. 타격만 가능해도 콜업하려고 했었다”고 했다.

마운드 역시 변화의 폭이 크다. 아시아쿼터 스기모토 코우키와 한승혁, 우규민, 박영현으로 이어지는 필승조에 전용주, 손동현, 김민수 등이 힘을 보탠다.

특정 자원에 의존하기보다 분산 운용이 가능한 형태다. 마찬가지로 지난해까지 필승조를 책임졌던 선수 외에도 추가적으로 보강이 이뤄졌다. 이 감독은 “작년에는 무리하게 운영한 부분이 있었다”며 “올해는 돌아가면서 쓸 수 있는 구조가 될 것”이라고 내다봤다.

한편 이날 포수 마스크는 장성우 대신 한승택이 썼다. 장성우는 경미한 허리 통증으로 선발에서 제외됐고, 경기 후반 교체 출전을 준비한다. 시범경기 타율 4할(0.421)을 때려낸 한승택이 기회를 잡았다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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