케데헌 ‘골든’, 글로벌 기록 또 경신…아이하트라디오 수상

넷플릭스 오리지널 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 골든(Golden)이 미국 아이하트라디오 뮤직 어워즈에서 ‘올해의 K팝 노래’로 선정됐다.

골든은 26일(현지시간) 로스앤젤레스에서 열린 2026 아이하트라디오 뮤직 어워즈에서 올해의 K팝 노래 부문 트로피를 품에 안았다.

아이하트라디오 뮤직 어워즈는 미국 최대 온라인 라디오 방송사 아이하트라디오가 2014년부터 주최하는 시상식으로, 한 해 동안 아이하트라디오 채널과 앱에서 가장 많이 재생된 노래와 아티스트를 선정해 수상한다.

골든은 2025년 전 세계적으로 큰 인기를 끌며 신드롬급 반향을 일으킨 곡으로, 이번 수상으로 그 영향력을 다시 한번 입증했다.

제83회 골든글로브에서 최우수 주제가상을, 제68회 그래미 어워즈에서는 베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어를 수상하며 K-팝 최초 기록을 세웠다. 또 지난 15일 열린 제98회 아카데미 시상식에서도 베스트 오리지널 송을 수상하며 K-팝 역사상 전무후무한 업적을 남겼다.

골든은 더블랙레이블 수장 테디를 비롯해 24(트웬티포), IDO(아이디오) 등 K팝 대표 프로듀서들이 참여해 제작됐다. 영화의 주요 OST인 하우 잇츠 던(How It's Done), 소다 팝(Soda Pop), 유어 아이돌(Your Idol)도 이들 프로듀서진과 빈스, 쿠시, 대니정 등이 합류해 함께 프로듀싱하며 작품의 흥행을 뒷받침했다.

이번 수상은 골든의 글로벌 인기를 다시 한번 입증함과 동시에 K팝의 세계적 위상을 한층 높이는 성과로 평가된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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