“45세 맞아? 168cm·52kg” 한가인, 매일 ‘딱 12분’ 투자하는 다이어트 비결

한가인이 몸매 유지를 위한 다이어트 루틴을 공개했다.

지난 26일 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’에 ‘45세 한가인이 168cm/52kg 유지하기 위해 실제로 매일 하는 12분 다이어트 루틴 (+러닝 전후 운동)’라는 제목의 영상이 올라왔다.

한가인은 “드디어 살을 뺄 계절이 왔다”며 실제로 다니는 헬스장에서 코치와 함께 운동을 진행했다. 코치는 집에서 할 수 있는 서킷 트레이닝 장요근, 중둔근, 복근에 집중하는 코스를 소개했다.

영상은 튜토리얼과 리얼 타임, 러닝을 위한 기본자세와 러닝 근육 강화 운동으로 구성됐다. 어떤 동작이 있는지 먼저 튜토리얼로 익혔다. 그다음 시청자들과 함께 운동을 진행할 수 있도록 리얼 타임으로 진행했다. 운동 마지막에는 다이어트를 위한 팁도 공개됐다. 한가인은 다가오는 여름을 위해 매일 영상을 보며 운동을 꾸준히 할 것을 강조했다.

시청자들은 “고통을 즐기는 자가 미인이 된다”, “언니도 저렇게 관리하는데”, “같이 운동하는 거 너무 좋아요”, “코치님 잘하시네요 도움 되네요” 등의 댓글로 다양한 반응을 보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]