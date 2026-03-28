키키, ‘헤드 인 더 클라우즈’ 무대로 日 달군다…유일한 K팝 걸그룹

그룹 키키(KiiiKiii : 지유, 이솔, 수이, 하음, 키야)가 글로벌 무대에서 활약한다.

28일 소속사 스타쉽엔터테인먼트 측에 따르면 키키는 이날 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 개최되는 '헤드 인 더 클라우즈 뮤직 앤 아트 페스티벌 인 도쿄 2026(HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival in TOKYO 2026)' 무대에 오른다. 유일한 K-팝 걸그룹으로 참여해 더욱 관심이 집중된다.

헤드 인 더 클라우즈 뮤직 앤 아트 페스티벌은 글로벌 힙합 레이블 88라이징이 주최하는 음악 축제로, 힙합, R&B, 팝 등 다양한 장르의 아티스트들이 모이는 무대다. 뉴욕, 자카르타, 마닐라, 광저우 등 다양한 세계 무대로 주목 받아 왔으며 올해 일본에서 첫 개최를 결정했다. 이 가운데 키키가 라인업에 이름을 올려 글로벌 음악 시장에서의 입지를 넓혔다.

키키는 이번 무대를 통해 탄탄한 라이브 실력과 다채로운 퍼포먼스를 선보이며 현지 팬들을 사로잡을 전망이다. 특히 지난 1월 발매한 미니 2집 타이틀곡 '404 (New Era)'로 국내외 음원 차트를 장식한 것은 물론, 음악방송 3관왕을 기록하고, 데뷔 첫 월간 차트 1위에 오르는 등 눈부신 행보를 이어온 만큼 글로벌 팬들의 기대감도 더욱 높아지고 있다.

지난해 8월 키키는 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 '간사이 컬렉션 2025 A/W' 무대에 올라 에너지 넘치는 퍼포먼스로 강렬한 인상을 남겼다. 또한 도쿄돔에서 개최된 '뮤직 엑스포 라이브 2025' 무대에도 유일한 K팝 걸그룹으로 참여했으며, 이후 다수의 일본 인기 음악 프로그램에 출연, 당시 현지 주요 매체들의 집중 조명을 받으며 지면을 장식하는 등 일본 내에서도 뜨거운 관심을 입증했다.

이처럼 국내를 넘어 글로벌 무대에서 꾸준한 활약을 펼치며 존재감을 확대해 나가고 있는 키키가 이번 페스티벌에서는 어떤 새로운 매력과 퍼포먼스로 놀라움을 선사할지 기대가 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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