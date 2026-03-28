완전체 방탄소년단, 3월 브랜드평판 1위…팬덤 힘 입증

방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS)이 2026년 3월 스타 브랜드평판 1위를 차지했다.

28일 한국기업평판연구소는 지난달 28일부터 이날까지 측정한 스타 브랜드 빅데이터 2억7516만9232개를 분석한 결과를 발표했다.

1위는 방탄소년단으로 나타났다. 이들의 브랜드는 브랜드평판지수 2736만3112로 분석됐다. 지난달과 비교하면 무려 242.35% 상승했다.

구창환 한국기업평판연구소장은 “방탄소년단 브랜드가 전 세계 아미들에게 완전체로 돌아오며 1위를 기록했다”고 설명했다.

2위는 박지훈 브랜드가 차지했다. 박지훈은 브랜드평판지수 1404만2781을 기록, 지난달 대비 284.89%라는 높은 상승률을 보였다. 구 소장은 “박지훈이 왕과 사는 남자를 통해 단종 신드롬의 중심에 서며 2위에 올랐다”고 분석했다.

3위는 임영웅이 브랜드평판지수 836만3524를 기록하며 이름을 올렸다. 팬덤 영웅시대와 함께 꾸준히 기록을 경신하고 있는 임영웅은 지난달 대비 29.88% 상승하며 최상위권을 유지했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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