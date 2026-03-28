라비, 병역 논란 사과…“뇌전증 행세 비겁했다”

그룹 빅스 출신 래퍼 라비가 병역법 위반 논란 이후 사회복무요원 복무를 마친 뒤 사과의 뜻을 전했다.

라비는 지난 27일 자신의 SNS를 통해 “2022년 10월 사회복무요원으로 복무하던 중 병역법 위반과 관련한 재판을 받게 되면서 복무가 중단됐다”며 “이후 병무청의 지시에 따라 남은 기간을 다시 이행했고, 2025년 12월 13일 소집해제됐다”고 밝혔다.

이어 그는 “이 과정을 겪으며 스스로를 돌아보게 됐다”며 “개인의 상황과 환경을 이유로 이해를 구하려 했던 점이 부끄럽게 느껴졌다”고 전했다. 또 “비겁한 선택이 타인에게 상처를 줄 수 있다는 것을 깨달았다”며 “저로 인해 피해를 입은 분들께 사과드리고, 앞으로 더 나은 사람이 되기 위해 노력하겠다”고 고개를 숙였다.

라비는 과거 뇌전증 환자인 것처럼 꾸며 허위 진단서를 발급받은 뒤 이를 병무청에 제출해 병역을 회피하려 한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 1심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다.

한편 그는 2012년 빅스의 싱글 ‘SUPER HERO’로 데뷔했으며, 이후 1박 2일 등 예능 프로그램에서도 활약해왔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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