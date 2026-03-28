키스오브라이프 나띠, 화이트 크롭톱+핫팬츠로 뽐낸 ‘워너비 몸매’ [스타★샷]

나띠가 쇼미더머니12 무대 뒤에서 찍은 사진. 출처=나띠 인스타그램 계정

걸그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)의 멤버 나띠가 무대 후 비하인드 사진을 공개했다.

지난 26일 나띠가 무대 의상으로 보이는 옷을 입고 찍은 사진들을 자신의 SNS 계정에 업로드했다. 나띠는 같은 날 Mnet 서바이벌 오디션 프로그램 ‘쇼미더머니12’에 피처링 아티스트로 등장한 바 있다.

나띠가 쇼미더머니12 무대 뒤에서 찍은 사진. 출처=나띠 인스타그램 계정

사진 속 나띠는 레이스 디테일이 달린 화이트 크롭 톱을 착용했다. 곳곳에 찢어진 듯한 효과가 있어 빈티지하고 와일드한 느낌을 준다. 실버 버클 디테일이 들어간 마이크로 팬츠는 상의와 통일감을 주면서 메탈릭한 장식으로 화려함을 더했다. 볼드한 실버 체인 목걸이와 하트 팬던트, 레이어드 목걸이가 포인트가 됐다. 커다란 링 귀걸이와 화이트 가죽 팔찌를 더해 ‘걸크러시’ 스타일을 완성했다.

팬들은 “쇼미 종영했습니다. 나띠가 우승입니다.”, “쇼미 우승 가져가세요 누나”, “여자의 악마”등의 댓글로 칭찬을 아끼지 않았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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