‘2026 K리그 유소년 피지컬 측정 및 분석 용역’ 입찰 공고

사진=한국프로축구연맹 제공

한국프로축구연맹이 ‘2026 K리그 유소년 피지컬 측정 및 분석 용역’에 대한 입찰을 진행한다.

이번 입찰을 통해 선정되는 업체는 K리그 유소년 클럽 선수 육성 체계 강화를 목적으로 ▲K리그 각 구단 산하 유소년 선수(U-15, U-18) 대상 피지컬 측정 및 분석 실시 ▲피지컬 측정 자료 정리 및 분석 ▲최종 보고서 작성 등 K리그 유소년 피지컬 측정 및 분석과 관련된 제반 업무를 수행할 예정이다.

본 사업은 문화체육관광부의 주최단체지원금으로 운영된다. 응찰을 희망하는 업체는 나라장 혹은 K리그 홈페이지에 고지된 입찰 공고를 토대로 제안서 작성 후 필요 서류를 4월10일 오전 11시까지 연맹 사무국으로 방문 접수하면 된다. 우편과 이메일, 팩스는 접수가 불가하다.

기타 사업 관련 정보와 구비 서류, 추후 절차 등 세부 사항은 나라장터 입찰 공고 또는 K리그 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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