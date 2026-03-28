이상보, 활동 재개 앞두고 비보…“사인 공개 어려워”

이상보. 코리아매니지먼트그룹 제공

배우 이상보가 향년 45세로 세상을 떠났다.

28일 소속사 코리아매니지먼트그룹에 따르면 고인은 전날 경기 평택 자택에서 숨진 채 발견됐다. 가족의 신고로 출동한 경찰이 현장을 확인했으며, 현재 정확한 사망 경위를 조사 중이다.

고인은 2006년 투명인간 최장수로 데뷔해 연기 활동을 시작했다. 이후 며느리 전성시대, 미스 몬테크리스토, 우아한 제국 등 다수의 드라마와 영화 은밀하게 위대하게에 출연하며 얼굴을 알렸다.

2022년에는 마약 투약 의혹에 휘말리며 논란을 겪었으나, 수사 결과 복용 중이던 우울증 치료제의 영향으로 밝혀지면서 ‘혐의없음’ 처분을 받았다. 이후 이듬해 드라마 우아한 제국을 통해 복귀에 나섰다.

최근에는 새 소속사와 전속계약을 체결하며 활동 재개에 대한 의지를 보였지만, 갑작스러운 비보로 안타까움을 더하고 있다. 지난해에는 평택에서 고깃집을 운영하며 직접 손님을 맞이하는 등 일상 속 성실한 모습도 전해졌다.

현재 고인의 소셜미디어 계정 게시물은 모두 삭제된 상태다. 소속사는 “사인과 관련해서는 유가족의 뜻에 따라 공개가 어렵다”고 밝혔다.

빈소는 경기 평택 중앙장례식장 3호실에 마련됐다. 발인은 오는 29일 오전 10시30분이며, 장지는 평택시립추모관이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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