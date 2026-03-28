“하루에 한 번씩 울컥”…구성환, 꽃분이 보내고 애틋한 근황

배우 구성환이 반려견을 떠나보낸 뒤 겪은 심경을 털어놨다.

지난 27일 방송된 나 혼자 산다에서는 구성환이 오랜만에 무지개 스튜디오를 찾아 근황을 전했다.

이날 전현무가 “오랜만이다. 잘 지내셨냐”고 묻자, 구성환은 “많은 분들에게 이렇게 사랑받는지 몰랐다. 많은 분들의 응원, 위로 덕분에 우리 꽃분이를 잘 보내주고 제 마음속에서 좋은 추억으로 남기고 왔다”고 말했다.

전현무는 “펫로스 증후군이 갑자기 온다. 그럴 때마다 우리한테 전화하라”고 위로했고, 이에 구성환은 “하루에 한번씩 울컥할 때가 있는데 많이 좋아지고 있다”며 점차 회복 중인 상태를 전했다.

앞서 구성환은 최근 반려견 꽃분이를 떠나보냈다. 꽃분이는 방송에서 함께 출연하며 시청자들의 사랑을 받았고, 광고 촬영에도 동반 출연한 바 있다.

구성환은 지난 2월 자신의 SNS를 통해 “내 딸이자 여동생 내짝궁 꽃분이가 2월 14일 무지개다리를 건넜습니다”고 알렸다. 그는 “너무 착하고 애교 많았던 꽃분아.. 고마웠고 미안하고 너무너무 사랑해 우리 언제가 꼭! 다시 만나자..그곳에서 맛있는 거 많이 먹고 친구들하고 재밌게 뛰어놀고 행복하게 놀고 있어..진짜 너무 너무 사랑해”라는 글로 마지막 인사를 전해 안타까움을 더했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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