K리그, ‘스포텔 싱가포르 2026’ 참석…글로벌 미디어 공략 나서

사진=한국프로축구연맹 제공

한국프로축구연맹(이하 ‘연맹’)이 24일부터 25일까지 양일간 열린 스포츠 콘텐츠 컨퍼런스 ‘스포텔 싱가포르 2026’에 참석해 K리그 해외사업 전략을 알리고 해외 네트워크를 강화했다.

‘스포텔’은 전 세계 스포츠 미디어 관계자들이 모여 중계권 유통, 방송 기술, 디지털 콘텐츠 현안을 논의하는 국제 비즈니스 행사다.

이번 행사에서 연맹 해외사업팀 김민주 팀장은 발표자로 나서 ‘미디어와 콘텐츠를 통한 리그 확장 및 미래 전략’을 주제로 K리그의 사례를 소개했다. 김 팀장은 미디어 사업의 다각화와 온·오프라인 마케팅 강화 등 스포츠 리그가 새로운 가치를 창출하기 위한 실무적인 전략을 공유해 참석자들의 관심을 모았다.

연맹은 행사 기간 K리그 홍보 부스를 운영하며 글로벌 중계 제작사, 해외 리그 및 구단 관계자들과 실무 미팅을 진행했다. 이 자리에서 연맹은 K리그 중계권 등 주요 권리를 안내하며 신규 파트너십 체결을 위한 협력 방안을 논의하는 한편, 기존 파트너들과의 협력 관계를 공고히 다졌다.

연맹은 이번 행사를 비롯해 앞으로도 주요 국제 컨퍼런스와 산업 행사에 지속적으로 참여하며, K리그의 브랜드 가치를 높이고 글로벌 시장 접점을 넓혀나갈 계획이다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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