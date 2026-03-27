‘시술 부작용’ 권민아, “피부 돌아왔으면”…현재 상태 어떻길래

그룹 AOA 출신 권민아. 사진 = 권민아 SNS 계정

그룹 AOA 출신 권민아가 피부 시술 부작용 이후 근황을 전하며 회복에 대한 바람을 드러냈다.

권민아는 27일 자신의 SNS에 “피부가 돌아왔으면 좋겠다. 홍조랑 흉터 재생에 좋은 크림 없을까요?”라는 글과 함께 사진을 게재했다. 이는 지난 2월 의료사고 소식을 알린 이후 약 한 달 만에 전한 근황이다.

공개된 사진 속 그는 이전보다 다소 호전된 피부 상태를 보이며 눈길을 끌었다. 다만 홍조와 흉터 회복에 도움이 되는 제품을 직접 언급한 점에서 완전히 회복된 상태는 아닌 것으로 보인다.

앞서 권민아는 지난 2월 피부 리프팅 시술 이후 얼굴과 목 부위에 화상을 입었다고 밝혀 안타까움을 자아낸 바 있다. 당시 공개된 사진에는 붉은 화상 자국과 물집 흔적이 남아 있어 충격을 안겼다.

한편 권민아는 지난 1월 예정됐던 팬미팅을 취소한 데 이어 의료사고 소식까지 전해지며 팬들의 우려를 샀다. 이후 근황이 공개되면서 그의 회복 여부에 관심이 쏠리고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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