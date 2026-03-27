두산, 하남시청 꺾고 3연패 탈출…플레이오프 희망 이어간다

사진=한국핸드볼연맹

두산이 하남시청을 꺾고 3연패에서 탈출하며 플레이오프 진출의 희망을 살렸다.

두산은 27일 강원특별자치도 삼척시 시민체육관에서 열린 ‘신한 SOL Bank 2025~2026 핸드볼 H리그’ 남자부 경기에서 하남시청을 34-22로 이겼다.

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이날 승리로 두산은 7승1무13패(승점 15점)로 5위를 마크했다. 3위 하남시청(10승 1무 10패, 승점 21점)에 승점 6점 차로 따라붙으면서 플레이오프 진출의 희망을 이어가게 됐다.

전반 초반 두 팀은 빠르게 서로 골을 주고받았다. 오펜스 파울로 어수선한 분위기에서도 두산이 이준희와 이성민의 연속 골로 4-2로 치고 나갔다. 두산의 두 골키퍼가 번갈아 가며 하남시청의 윙 슛을 막아내며 초반 분위기를 가져갔다. 하남시청이 수비를 끌어올렸지만, 두산이 빠른 패스를 통해 뚫어내면서 12-6까지 격차를 벌렸다.

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두산은 탄탄한 수비로 하남시청의 공격을 막아내며 점수를 쌓아 15-8, 7골 차까지 달아났다. 하남시청이 두산의 높은 블록을 뚫기 위해 돌파를 시도했지만, 실책으로 추격 기회를 놓쳤다. 결국 전반은 두산이 18-10으로 여유 있게 앞서며 마쳤다.

후반 초반부터 두산은 더 거세게 몰아붙였다. 36분이 넘어서면서 21-11, 10골 차까지 격차를 벌렸다. 두산의 김동욱 골키퍼의 선방에 막히면서 하남시청이 추격에 어려움을 겪었다. 이에 비해 두산은 골키퍼의 선방에 이은 속공으로 쉽게 득점을 올렸다.

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후반에는 하무경이 3연속 골을 넣는 등 두산의 공격을 이끌었다. 두산은 크게 앞서는 상황에서도 탄탄한 수비로 하남시청의 중거리 슛을 블록으로 막아내면서 여유 있게 앞섰다. 결국 두산이 34-22로 이겼다.

경기 최우수선수(MVP) 김동욱은 “일단 이겨서 다행이다. 오늘 지면 모든 게 끝나니까 무조건 이겨야 한다는 생각뿐이었다. 솔직히 앞으로 10경기 더 있었으면 좋겠다. 앞으로 네 경기 남았는데 마지막까지 두산다운 모습을 보여주도록 하겠다”고 말했다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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