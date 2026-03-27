'우아한 제국' 이상보, 갑작스러운 비보…향년 45세

배우 이상보. 사진 = 뉴시스

배우 이상보가 세상을 떠났다. 향년 45세.

27일 이상보가 전날 숨진 채 발견됐다는 소식이 전해졌다. 보도에 따르면 가족의 신고를 받고 출동한 경찰이 정확한 사망 원인을 조사 중인 것으로 알려졌다.

이에 대해 소속사 KMG 측은 “현재 정확한 상황을 파악 중”이라며 추후 입장을 밝히겠다고 전했다.

빈소는 이날 오후 평택 중앙장례식장에 마련됐으며, 발인은 29일 오전 10시 30분이다. 장지는 천안추모공원과 평택시립추모관이다.

한편 이상보는 1981년생으로 2006년 KBS 2TV 드라마 ‘투명인간 최장수’로 데뷔해 다양한 작품에서 활동했다. 2022년에는 마약 관련 의혹으로 조사를 받았으나, 우울증 치료 약 복용 과정에서 비롯된 해프닝으로 확인되며 혐의없음 처분을 받았다.

이후 2023년 드라마 ‘우아한 제국’으로 활동을 이어갔으나, 갑작스러운 비보가 전해지며 안타까움을 더하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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