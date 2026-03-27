정재현, 이틀간 버디 13개 몰아치며 ‘KPGA 챌린지투어 2회 대회’ 우승

사진=KPGA 제공

정재현2575이 2026시즌 ‘KPGA 챌린지투어 2회 대회(총상금 1억 원, 우승상금 2000만 원)’에서 시즌 첫 승을 달성했다.

26일과 27일 양일간 충남 태안에 위치한 솔라고CC 라고 코스(파71·7286야드)에서 열린 대회 첫날 정재현은 보기 없이 버디만 6개를 잡아내 중간 합계 6언더파 65타로 선두에 1타 뒤진 단독 2위에 자리했다.

대회 최종일에도 정재현은 매서운 경기력을 보였다. 3번홀(파4)에서 첫 버디를 잡은 정재현은 6번홀(파5)에서 버디를 뽑아내며 전반에 2타를 줄였다. 정재현은 10번홀(파4), 11번홀(파4)에서 2개 홀 연속 버디를 뽑아낸 뒤 13번홀(파4), 15번홀(파4), 17번홀(파5)에서 버디를 추가해 이 날만 7타를 더 줄여 최종합계 13언더파 129타로 2위 김현욱(22.NH농협은행)에 5타 차 우승을 차지했다.

우승 후 정재현은 “시즌 초반에 우승하게 돼 기쁘다. KPGA 투어 복귀를 앞두고 큰 자신감을 얻은 것 같다”며 “이틀간 티샷을 안정적으로 보내며 그린 공략이 수월했고 퍼트도 계속 잘 따라준 것이 우승의 원동력이었다 생각한다”고 이야기했다.

정재현은 4세 때 필리핀으로 이주해 골프에 입문했다. ‘필리핀 주니어 아마추어 오픈 매치플레이’, ‘PAL-JGFP 챔피언십’ 등 현지의 여러 아마추어 대회에서 우승을 거둔 바 있다. 16세 때 한국으로 돌아와 2021년부터 2022년까지 국가 상비군으로 활동하기도 했다. 2022년에는 ‘전라남도 골프협회장배 학생골프대회’, ‘제21회 가누다배 골프저널 주니어 골프대회’에서 정상에 올랐다.

사진=KPGA 제공

정재현은 2023년 2월 KPGA 프로(준회원), 4월 KPGA 투어프로(정회원)에 각각 입회했다. 입회 후 2부투어인 KPGA 챌린지투어에서 뛰었고 2부투어 포인트 상위자 자격으로 2024시즌 KPGA 투어 시드를 확보하며 KPGA 투어에 데뷔했다. 2024시즌 KPGA 투어 15개 대회에 출전해 ‘KPGA 군산CC 오픈’ 공동 12위 포함 7개 대회서 컷통과했으나 시드 유지에는 실패했다.

정재현은 지난해 KPGA 챌린지투어 13개 대회에 출전해 ‘15회 대회’ 우승 1회 포함 4차례 TOP10 진입에 성공했고 KPGA 챌린지투어 통합 포인트 상위자 자격으로 2026시즌 KPGA 투어 시드를 확보했다.

정재현의 올 시즌 목표는 꾸준하게 플레이해 제네시스 포인트 순위로 KPGA 투어 시드를 유지하는 것이다. 정재현은 “지난해 퍼트에서 부족함을 느껴 시즌을 앞두고 전지훈련 간 퍼트와 쇼트게임을 위주로 많이 훈련했다”며 “데뷔 첫해에는 부담감을 떨치지 못한 것 같다. 욕심을 버리고 자신 있게 내 플레이에 집중하겠다. 자신감을 가지고 최선을 다할 것”이라고 포부를 전했다.

정재현의 뒤를 이어 김현욱이 최종합계 8언더파 134타 2위, 황두현((주)제일스파이럴)이 최종합계 7언더파 135타 3위로 대회를 마쳤다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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