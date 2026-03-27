KBO, AI 챗봇 및 보이스봇 도입…팬 서비스 강화

사진=KBO 제공

한국야구위원회(KBO)는 팬들에게 보다 편리하고 신속한 정보 제공을 위해 홈페이지 AI 챗봇과 AI 보이스봇 서비스를 도입한다.

AI 챗봇은 KBO 공식 홈페이지를 통해 이용할 수 있다. 리그 일정, 기록, 티켓, 제도 등 다양한 문의에 대해 실시간으로 답변을 제공한다. AI 보이스봇은 KBO 대표번호로 연결 시 이용 가능하며, 음성 안내를 통해 팬들이 필요한 정보를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 지원한다. 이번 서비스는 28일 2026 신한SOL KBO리그 개막에 맞춰 정식 도입 예정이다.

특히 이번 AI 서비스 도입으로 기존에는 운영 시간에 제한이 있었던 문의 응대가 24시간 가능해지면서 팬들의 정보 접근성과 이용 편의성이 한층 향상될 것으로 기대된다.

KBO 관계자는 “팬들이 원하는 정보를 보다 쉽고 빠르게, 그리고 정확하게 얻을 수 있도록 이번 서비스를 도입했다”며 “앞으로도 디지털 기반의 팬 서비스 강화를 통해 리그에 대한 접근성과 만족도를 높여 나갈 계획”이라고 밝혔다.

한편 KBO는 홈페이지 개편, 모바일 콘텐츠 강화 등 다양한 디지털 환경 개선을 통해 팬들과의 소통을 확대할 계획이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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