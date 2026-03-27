충치보다 골치 아픈 풍치? 치과 치료 시기 놓치지 말아야

치주질환 가운데 ‘충치’는 익숙하지만 ‘풍치’라는 말은 상대적으로 낯설다. 풍치는 ‘바람이 든 듯 치아가 시리고 흔들린다’는 뜻에서 유래했지만, 단순한 표현과 달리 잇몸과 잇몸뼈에 염증이 생겨 점차 손상되는 심각한 질환이다. 충치가 치아 자체가 썩는 질환이라면, 풍치는 치아를 지지하는 잇몸과 뼈에 문제가 생기는 것으로, 실제로 치과에서 치아를 뽑는 주요 원인 중 상당수가 충치보다 풍치에 의한 경우다.

풍치의 발생 원인은 주로 ‘치석’이다. 치석은 음식물 찌꺼기와 세균, 침 속 무기질이 결합해 단단히 굳은 상태로, 표면이 거칠어 세균이 쉽게 달라붙는다. 특히 치아와 잇몸 사이 틈은 세균이 침투하기 쉬워 치석이 쌓이면 잇몸에 염증이 생긴다. 치료 없이 방치하면 염증이 잇몸뼈까지 번져 조직이 손상된다.

치료는 손상된 잇몸뼈는 자연 회복되기 어렵기 때문에 진행 속도를 늦추는 방향으로 치료가 진행된다. 풍치 초기 단계인 치은염은 치석과 잇몸의 가벼운 염증 상태로, 스케일링과 올바른 구강 관리로 충분히 회복이 가능하다. 그러나 염증이 잇몸뼈까지 진행된 치주염 단계에서는 잇몸 깊은 곳의 치석과 염증 조직을 제거하는 치료가 필요하다.

이상수 노원 강북예치과병원 대표원장에 따르면 치주질환을 간과하고 방치할 경우 구강 내 문제로만 끝나지 않을 수 있다.

그는 "증상이 더 진행되면 치아가 흔들리거나 음식을 씹기 어려운 상태가 되며, 잇몸뼈가 많이 소실된 경우에는 발치를 고려해야 할 수도 있다"고 말했다.

이어 "특히 발치 후 임플란트 진행시에도 잇몸뼈가 충분하지 않으면 치료가 복잡해질 수 있어 초기 치료가 중요하다. 아울러 치주질환 원인균이 혈관을 통해 전신으로 이동하면서 전신 건강에도 영향을 줄 수 있다는 연구 결과들이 보고되고 있어 더욱 주의가 필요하다"고 조언했다.

풍치는 치료보다 예방과 관리가 더 중요한 질환이다. 자각 증상이 나타났을 때는 이미 질환이 진행된 경우가 많기 때문에, 평소 꾸준한 구강 관리와 정기적인 검진을 통해 잇몸 건강을 지키는 습관이 필요하다.

더불어 칫솔질만으로는 치석을 완전히 제거하기 어렵기 때문에 정기적인 스케일링을 통해 근본적 원인인 치석을 제거하는 것이 필요하며, 치실이나 치간 칫솔을 사용해 치아 사이를 관리하는 것이 도움이 될 수 있다. 또한 특별한 증상이 없더라도 정기적인 치과 검진을 통해 잇몸 상태를 확인하는 것이 중요하다.

이상수 대표원장은 “잇몸에서 피가 나거나 잇몸이 붓는 증상은 풍치의 초기 신호일 수 있다”며 “통증이 있다가 없다를 반복하기에 회복되고 있다고 방심하기보단 정기적인 검진과 스케일링을 통해 잇몸 건강을 관리하는 것이 치아를 오래 유지하는 방법”이라고 설명했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]