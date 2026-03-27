한화이글스, 한화금융 ‘PLUS’와 2026 새 시즌 연다

사진=한화이글스 제공

프로야구 한화가 한화금융 계열사(한화생명, 한화손보, 한화투자증권, 한화생명금융서비스, 한화자산운용, 이하 한화금융) 공동 브랜드 ‘PLUS’와 함께 선수와 팬 모두를 지원하는 스폰서십 프로그램을 진행한다.

한화는 2026년 새 시즌을 맞아 PLUS와 함께 ‘플러스 빅 히트(PLUS Big Hit)’ 프로모션을 통해 선수들을 응원한다.

대전 한화생명 볼파크 홈경기에서 한화 선수가 우측 8m 높이의 몬스터월을 넘기는 홈런을 기록할 경우 100만원의 보너스를 지급하는 프로모션이다. 동시에 팬들과도 기쁨을 나눌 수 있도록 추첨을 통해 선정된 팬들에게 100만원 상당의 경품을 증정할 계획이다.

또한 한화이글스와 PLUS는 ‘플러스 런클럽(PLUS Run Club)’을 대전 한화생명 볼파크 내에 조성한다. 플러스 런클럽은 러닝을 즐기는 지역 팬들을 위한 거점 공간(런 베이스)으로 러너를 위한 카페와 로커룸, 리커버리 공간 등 스포츠와 웰니스를 결합한 공간이다.

이 밖에도 구단 공식 유튜브 채널인 ‘이글스TV’와 연계한 협업 콘텐츠 및 대전 한화생명 볼파크 내 전광판을 활용한 이닝 이벤트 등을 통해 다양한 팬서비스를 제공할 계획이다.

한화이글스 및 PLUS 관계자는 “야구장을 단순히 경기를 관람하는 공간이 아니라 팬들이 일상 속에서 즐길 수 있는 복합적인 스포츠 공간으로 확장하고자 한다”며 “앞으로도 다양한 시도를 통해 팬과 선수 모두가 주인공이 되어 함께 즐기는 시즌을 만들어가겠다”고 밝혔다.

한편, 한화이글스는 PLUS와 함께 지난 2월 오키나와 전지훈련 기간 동안 추첨을 통해 선발한 팬들을 대상으로 오키나와 전지훈련지에서 ‘런트립(Run Trip)’을 진행해 큰 호응을 얻었다.

런트립은 전문 러닝 코칭과 함께 한화 선수들의 훈련을 현장에서 참관할 수 있는 기회를 결합한 팬 참여형 이벤트로, 러닝과 야구를 동시에 경험할 수 있는 새로운 형태의 웰니스 프로그램으로 주목받았다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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