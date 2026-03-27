“한복 질감부터 섬세한 감정선까지”…100% AI 영화 ‘문라이트 베일’ 제작 비하인드 공개

최근 전 세계적으로 인공지능을 활용한 영상 제작이 거대한 화두로 떠오른 가운데 세계 최초의 100% AI 사극 단편 영화 '문라이트 베일'이 공개됐다고 27일 밝혔다.

이 작품은 올인원 영상 AI 플랫폼 모픽(Morphic) 내부 크리에이티브 팀과 영상 AI의 치열한 협업으로 탄생한 결과물이다.

사진=문라이트 베일

특히 인공지능(AI)이 구현하기 가장 고난도로 꼽히는 한국 사극 장르를 과감히 선택해 한국의 복식과 궁궐, 고전 미감을 완벽하게 살려내며 업계의 이목을 집중시켰다. 단순한 기술 시연 영상이 아니라 창작자의 연출 의도가 100% 반영된 영화로서 AI 영상 콘텐츠의 새로운 기준점을 제시했다는 평가를 받는 모픽의 대표 제이디 카나니(JD Kanani)를 만나 그 생생한 제작 비하인드를 자세히 들어보았다.

제이디 카나니. 사진=모픽

Q. 세계 최초 AI 사극 단편 영화 '문라이트 베일'의 제작 과정이 궁금하다. 수많은 장르 중 가장 구현하기 어렵다는 사극을 굳이 선택한 특별한 이유가 있는가.

제이디 카나니(이하 제이디): 한국의 사극은 다른 장르와 달리 한복, 궁궐 등 한국 고유의 의식주 문화를 인공지능이 완벽하게 학습하고 구현하기에 가장 고난도 장르중 하나라고 해도 과언이 아니다. 각 캐릭터의 복식과 조선시대 배경의 고전적인 미감을 일정하게 유지하는 것이 매우 까다로운 작업임을 이미 알고 있었다.

하지만 가장 어려운 장르부터 도전해 성공적인 결과물을 만들어낸다면 영상 AI 플랫폼으로서 모픽의 뛰어난 사용성은 물론, 내부 크리에이티브 팀의 압도적인 기술력을 전 세계에 더욱 확실하게 보여줄 수 있을 것이라 판단해 과감하게 한국 사극 제작에 도전했다.

Q. AI 영상 제작 시 가장 큰 난제로 꼽히는 것이 컷마다 등장인물의 모습이 달라지는 캐릭터 일관성 유지 문제다. 이 한계를 어떻게 극복하고 동일한 인물 비주얼을 유지했는가.

제이디: 모든 장면에서 실제 존재하는 배우가 촬영한 것처럼 등장인물의 일관성을 유지하는 것이 영상 AI 업계의 고질적인 문제다. 우리는 이 문제를 해결하기 위해 모픽 캐릭터 및 스타일 모델 학습 기술을 전면적으로 활용했다. 문라이트 베일의 주요 등장인물인 왕과 왕비, 후궁 등의 캐릭터 시트를 만드는 것부터 시작, AI 모델을 사용해 직접 학습시키는 과정을 거쳤다.

이를 통해 10분의 러닝타임 동안 각 장면의 풍부한 앵글을 구성하는 것은 물론, 각 캐릭터가 가진 고유의 정체성이 어긋나지 않도록 단단하게 고정하는 기초를 마련할 수 있었다. 영화 '문라이트 베일'에서는 매 컷마다 등장인물이 한결같이 동일한 인물로 보이는 것은 물론 마치 실존하는 배우가 직접 촬영한 것 같은 실사의 느낌을 구현할 수 있었다.

Q. 기계가 뱉어낸 결과물에 전적으로 의존하지 않고 제작진의 크리에이티브가 강하게 반영되었다고 들었다. 구체적으로 인간과 AI의 협업은 어떻게 이뤄졌으며 완성도를 높인 비결은 무엇인가.

제이디: 모픽 플랫폼의 핵심 기능인 인페인팅(Inpainting)과 아웃페인팅(Outpainting) 기술을 사용해 세부 장면들을 집요하게 다듬었다. 한복 특유의 문양이나 질감 등 사실에 기반해 디테일을 세밀하게 조정하고, 매 컷 발생할 수 있는 미세한 불일치를 하나하나 수정하여 궁궐과 의상이 매 프레임마다 일관성 있게 보이도록 완성도를 높였다.

특히 워낙 디테일하게 구현해야 하는 한복과 궁궐의 특성상 모픽 크리에이티브 팀 입장에서도 치열하게 반복 작업을 진행할 수밖에 없었다. 단순히 AI가 일방적으로 내뱉는 결과물에 의존하는 것이 아니라, 모픽 내부의 크리에이티브 팀이 ‘이미지 투 비디오’ 등 기능을 비롯해 영상을 생성하고 검토한 뒤 다시 일관성을 맞추며 수정하는 과정을 거쳤다. 단 하나의 장면을 완성하기 위해 영상, 이미지, 사운드 모두 수백 개의 변주를 시도하며 최적의 장면을 구현하는데 집중했다.

Q. 문라이트 베일은 실제 촬영된 영화를 보는 듯한 몰입감이 뛰어나다. 이러한 극사실주의적인 실감 나는 결과물을 AI 툴로 구현하기 위해 중점적으로 사용한 기술은 무엇인가?

제이디: 전반적으로 AI로 생성된 영상은 빠르고 속도감 있게 전개되는 경우가 많지만, 좋은 스토리텔링을 위해서는 그에 맞는 적절한 호흡과 구성의 ‘자리’를 찾는 것이 중요하다. 모픽은 정교하게 설계된 키프레임과 스토리보드를 기반으로 한 ‘이미지 투 비디오(Image-to-Video)’ 방식을 채택했다. 단순히 텍스트 기반 영상 생성에 의존하기보다, 캐릭터의 움직임과 의도, 장면의 속도를 세밀하게 연출함으로써 보다 자연스럽고 몰입감 있는 장면을 구현했다.

또한 생성된 클립 이후에는 내부 기능을 활용해 최적의 해상도와 FPS로 업스케일링하여 시청 경험을 한층 끌어올렸다. 나아가 사운드 디자인에도 많은 공을 들였다. 특히 정밀한 립싱크(Lip-sync) 기술을 적용해 캐릭터의 음성과 입 모양을 정교하게 일치시켰으며, 이는 관객이 캐릭터의 감정과 연기에 더욱 깊이 몰입할 수 있게 하는 데 중요한 역할을 했다.

Q. 100% AI로 이 정도 수준의 고품질 영상을 제작하면서 투입된 인력과 전체 제작 기간은 얼마나 소요되었는가. 또한, 기존 실제 촬영 방식과 비교했을 때 제작비나 효율성 측면에서의 절감 효과는 어느 정도인가.

제이디: 이번 프로젝트에는 감독과 조감독을 비롯해 AI 애니메이터, 편집 및 사운드 디자이너, 문화 컨설턴트 등 전체 제작진을 통틀어 단 8명의 소수 인원만이 참여했다. 초기 스토리 기획 단계부터 캐릭터 구축, 최종 편집본 완성까지 걸린 전체 기간은 불과 한 달이다.

만약 기존의 실제 촬영 방식이었다면 수십 명의 스태프가 동원되고 수억 원대의 거대한 세트 및 의상 제작 비용이 들었을 것이며 수개월에 걸친 기나긴 촬영 및 후반 작업 기간이 소요되었을 규모의 프로젝트다. 하지만 모픽의 올인원 플랫폼을 활용해 작업한 결과 인력과 비용을 무려 90% 이상 획기적으로 절감할 수 있었으며 동시에 방송 송출이 곧바로 가능한 수준의 압도적인 고품질 영상을 성공적으로 구현해 냈다.

Q. 끝으로 이번 작품이 글로벌 AI 영화 업계에 던지는 메시지가 있다면.

제이디: 국내 뿐만 아니라 전 세계 AI 영화 업계에서도 AI 영화 '문라이트 베일'이 보여준 사실적인 영상미는 단순히 AI가 뱉어낸 우연의 산물이 아니라고 평가한다. 창작자의 의도를 100% 반영하여 정교하게 구현해 낸 결과물이라는 점에서 영화 업계의 큰 주목을 받고 있다.

캐릭터과 배경의 디테일을 살린 역동적인 장면 구현, 몰입감 있는 사운드 디자인, 강약을 조절한편집 기술까지, 모든 기능이 모픽이라는 하나의 캔버스 안에서 유기적으로 맞물렸기에 가능한 일이었다.

모든 제작 과정이 하나의 플랫폼 안에서 유기적으로 이어졌다는 점도 중요하다. 이미지, 영상, 사운드, 편집이 분리되지 않고 하나의 흐름 안에서 연결되면서 단순한 생성 결과물이 아닌 ‘서사’를 가진 콘텐츠로 완성할 수 있었다.

‘문라이트 베일’은 AI가 어디까지 할 수 있는지를 보여주는 데서 나아가, 앞으로 어떤 방식으로 스토리텔링이 확장될 수 있는지를 보여준 사례라고 생각한다. 앞으로도 한국의 창작자들이 모픽을 통해 문라이트 베일과 같이 서사를 갖춘 영화를 제작하도록 도울 예정이다. 문라이트 베일은 AI 스토리텔링이 나아갈 새로운 이정표가 될 것이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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